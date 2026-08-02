Giá USD hôm nay 2.8.2026: Tuần giảm ngược chiều euro, bảng Anh

Sáng 2.8, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.110 đồng, bán ra 26.490 đồng, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB giảm 30 đồng khi mua chuyển khoản còn 26.110 đồng và bán ra 26.470 đồng…

Ngược với USD, một số ngoại tệ bật tăng so với cuối tuần trước. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 330 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản 29.794 đồng, bán ra lên 31.051 đồng; bảng Anh tăng 310 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.795 đồng, bán ra 35.910 đồng; yen Nhật cũng tăng 3,54 đồng khi mua chuyển khoản 159,93 đồng và bán ra 169,26 đồng...

Giá USD sụt giảm suốt tuần ngược chiều euro, bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 99,8 điểm, giảm 1,67 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh giảm mạnh trong những phiên gần đây và xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Các số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giá dầu cũng đã quay về vùng trước khi xảy ra xung đột Iran hồi đầu tháng. Trong các phát biểu gần đây, Chủ tịch Fed - Kevin Warsh tái khẳng định cam kết kiểm soát lạm phát nhưng không phát tín hiệu sẽ sớm nâng lãi suất, qua đó góp phần củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn trong các cuộc họp sắp tới.

Thế nhưng, tại cuộc họp trong tuần qua, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan ấn định chính sách của Fed - đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5 - 3,75%. Tuy nhiên, trong số 12 thành viên của FOMC, có đến 3 thành viên bỏ phiếu chống quyết định này, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9.2016, FOMC có tới ba nhà hoạch định chính sách phản đối quan điểm của tập thể về hướng đi của lãi suất. Ngay sau đó, các nhà đầu tư đã bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm, kéo lợi suất tăng lên gần 5,23% - mức cao nhất trong 19 năm. Các thước đo kỳ vọng lạm phát của thị trường cũng đi lên và đẩy đồng USD giảm giá...