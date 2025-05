Giá USD hôm nay 7.5.2025: Đô tự do lao dốc

Sáng 7.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.930 đồng, giảm 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ như Vietcombank cộng thêm 5 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.780 đồng, bán ra 26.140 đồng; ACB tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.800 đồng, bán ra 26.150 đồng… Riêng giá USD tự do giảm mạnh 30 đồng, đưa giá mua xuống 26.400 đồng và bán ra xuống 26.500 đồng.

Ngược lại, giá euro tại Vietcombank giảm 11 đồng so với hôm qua khi được mua chuyển khoản 28.972 đồng, bán ra 30.254 đồng.

Giá USD tự do sáng 7.5 lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index giảm 0,45 điểm xuống 99,56 điểm. Giá USD vẫn dao động quanh mức thấp khi các nhà đầu tư lo ngại về sự bất ổn trong kinh tế chính trị toàn cầu. Hiện các nhà đầu tư đang chờ xem liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có cung cấp thông tin chi tiết về các thỏa thuận thương mại đang đàm phán với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi những xáo trộn do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra là “sự bất ổn mang tính chiến lược” vì nó có thể giúp Mỹ có được các thỏa thuận thương mại tốt hơn. Tuy nhiên, đây lại là một thách thức đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc định hướng chính sách.

Fed có thể sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này, nhưng đây có thể là lần cuối cùng kết quả cuộc họp có thể được dự đoán rõ ràng như vậy, khi chính sách thuế quan của ông Donald Trump đang gây bất ổn cho triển vọng kinh tế.

Ông Michael Hanson, nhà kinh tế cấp cao tại JPMorgan Research, dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, khi lạm phát bắt đầu hạ nhiệt và thị trường lao động có thể đã suy yếu. Tuy nhiên, ông thừa nhận cuộc chiến thương mại đang khiến tình hình trở nên khó lường, và rất khó để đưa ra những dự đoán như liệu nước Mỹ có rơi vào suy thoái trong năm nay hay không. Điều này khiến đồng bạc xanh bị ảnh hưởng đáng kể...