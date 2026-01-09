Giá USD hôm nay 9.1.2026: Đồng loạt tăng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 25.127 đồng/USD. Các ngân hàng cũng tăng giá USD lên mức cao kịch trần khi thêm 2 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.053 - 26.083 đồng, bán ra 26.383 đồng; ACB mua vào 26.060 - 26.090 đồng, bán ra 26.383 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 60 đồng, xuống 29.828 - 30.130 đồng chiều mua vào, bán ra 31.401 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào 34.380 - 34.727 đồng, bán ra 35.839 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD kịch trần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,2 điểm, lên 98,88 điểm. Các dữ liệu vừa công bố cho thấy, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng ở mức vừa phải trong tuần trước, trong bối cảnh số lượng sa thải vẫn tương đối thấp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 208.000 đơn, cao hơn so với trước đó 8.000 đơn nhưng thấp hơn mức dự báo 5.000 đơn. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số vị trí việc làm đang tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 11.2025 giảm mạnh hơn dự báo, đồng thời tốc độ tuyển dụng cũng có dấu hiệu chững lại.

Đồng USD tăng giá so với EUR và franc Thụy Sĩ khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ dự kiến công bố hôm nay, số liệu được kỳ vọng sẽ giúp đánh giá sức khỏe của thị trường lao động Mỹ, cũng như định hình triển vọng lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường lãi suất, nhà đầu tư dự đoán khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, dù tại cuộc họp tháng 12.2025 cơ quan này đã phát tín hiệu chỉ có một lần hạ lãi suất trong năm 2026. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong tháng này. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể buộc phải hoàn trả một khoản tiền lớn cho các nhà nhập khẩu, nếu Tòa án Tối cao Mỹ trong tuần này tuyên bố các mức thuế do ông áp đặt là trái luật, yếu tố có nguy cơ gây sức ép lên đồng USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ngân sách quân sự Mỹ năm 2027 nên ở mức 1.500 tỉ USD, làm dấy lên lo ngại về nợ công gia tăng và mức bù rủi ro cao hơn đối với các tài sản của Mỹ.