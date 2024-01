Giá USD neo cao trên thị trường tự do

Riêng giá USD tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 24.750 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 24.830 đồng như hôm qua. Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 102,23 điểm, tăng 0,14 điểm so với hôm qua. Chỉ số này tăng khoảng 1% so với tuần trước, cùng chiều hồi phục của lợi suất trái phiếu Mỹ trong bối cảnh các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm. Thị trường đang kỳ vọng với tỷ lệ 60% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, thấp hơn mức 90% trước đó.



Tuần này, nhà đầu tư đang chờ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2023 của Mỹ được công bố vào ngày 11.1 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào ngày 12.1. Những con số trên sẽ cho thấy liệu nỗ lực của Fed nhằm hạ lãi suất xuống mục tiêu 2% có đang đi đúng hướng hay không.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau tuần đầu năm mới bị sụt giảm mạnh. Đóng cửa phiên 8.1 (rạng sáng 9.1 giờ VN), chỉ số Dow Jones tăng gần 217 điểm, tương đương 0,58% và đóng cửa với 37.683 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 tiến thêm 1,41%, chốt phiên ở mức 4.764 điểm. Riêng chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhảy vọt 2,2% lên 14.844 điểm. Đây là phiên giao dịch tốt nhất của chỉ số Nasdaq Composite kể từ ngày 14.11.2023. Nhiều cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ đi lên mạnh như cổ phiếu Nvidia tăng 6,4% lên mức cao nhất mọi thời đại. Cổ phiếu Amazon tăng gần 2,7%, trong khi Alphabet đi lên 2,2%. Hay cổ phiếu của gã khổng lồ Apple đã phục hồi 2,4% sau khi Evercore ISI khuyến nghị nhà đầu tư mua vào trong đợt giảm giá tuần trước...