Giá USD tăng mạnh vượt 24.300 đồng

Eximbank đã liên tục thay đổi tỷ giá ngoại tệ khoảng 40 lần trong ngày 29.8, giá USD theo chiều hướng đi lên, mua vào 23.930 - 24.010 đồng, còn bán ra 23.340 đồng. ACB cũng thay đổi giá hơn 30 lần trong ngày, mua vào lên 23.960 - 24.010 đồng, bán ra 23.310 đồng. Vietcombank có giá mua vào 23.960 - 23.990 đồng, bán ra 24.330 đồng…



Giá USD cùng các ngoại tệ khác tăng mạnh NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch tăng thêm từ 30 - 50 đồng mỗi USD, lên 24.170 đồng. Mức tăng thêm của đô la Mỹ so với ngày 28.8 khoảng 0,24%. Thế nhưng, so với đầu tháng 8, giá USD tăng thêm 490 đồng, tương ứng 2%. Tốc độ tăng giá này khá nhanh so với cùng kỳ năm ngoái là 2,65%. Tuy nhiên, giá USD hiện nay vẫn chưa đạt mức cao nhất trong năm qua là 24.877 đồng.

Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng, lên 23.963 đồng. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua USD với giá 23.400 đồng nhưng bán ra lên 25.111 đồng.

Giá USD trong nước tăng cao khiến giá vàng thế giới quy đổi cũng tăng lên, vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 11,6 triệu đồng/lượng thay vì 11,9 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 67,5 triệu đồng, bán ra 68,1 triệu đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng mạnh. Tại Eximbank, giá bảng Anh tăng thêm 170 đồng, lên 30.033 – 30.123 đồng, bán ra lên 30.873 đồng; đô la Úc tăng 120 đồng, lên 15.312 - 15.358 đồng, bán ra 15.772 đồng; euro tăng khoảng 80 đồng, mua vào lên 25.747 - 25.824 đồng, bán ra 26.468 đồng…