Giá USD hôm nay 29.8.2023: Ngân hàng tăng vọt lên gần 24.300 đồng

Sáng 29.8, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng đầu tuần đồng loạt đi ngang. Cụ thể, ngân hàng Eximbank cộng thêm 90 đồng, đưa giá mua lên 23.890 đồng và bán ra lên 24.280 đồng; Vietcombank tăng 110 đồng, lên mức mua 23.890 đồng và bán ra 24.260 đồng... Trên thị trường tự do, giá USD tăng 30 đồng so với hôm qua, lên mức mua vào 24.100 đồng và bán ra lên 24.200 đồng. Giá USD tự do tăng ít nên hiện giao dịch thấp hơn ngân hàng.

Tương tự, giá euro tại các ngân hàng cũng tăng từ 172 - 182 đồng. Ví dụ, Vietcombank mua vào 25.363 đồng và bán ra lên 26.782 đồng. Giá euro tự do được mua vào 25.950 đồng và bán ra 26.150 đồng, cộng thêm 50 đồng ở chiều mua và cộng 100 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD sáng 29.8 trong các ngân hàng tăng mạnh NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index trượt xuống dưới ngưỡng 104 điểm và chỉ còn 103,95 điểm, thấp hơn hôm qua 0,15 điểm.

Hôm qua, Trung Quốc thông báo giảm thuế giao dịch chứng khoán từ 0,1% xuống 0,05% - đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ năm 2008 - để thúc đẩy thị trường đang gặp khó khăn. Điều này giúp vực dậy niềm tin của nhà đầu tư, thể hiện rõ qua sự tích cực trên thị trường chứng khoán và dẫn đến một số hoạt động chốt lời USD.

Tuy nhiên, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole đã củng cố khá nhiều dự báo của thị trường về một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay đã giúp đồng USD chỉ giảm nhẹ. Trên thực tế, ông Powell cho biết Fed có thể cần tăng lãi suất hơn nữa để hạ nhiệt lạm phát và nói thêm rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ thận trọng khi quyết định nên thắt chặt hơn nữa hay ngừng tăng lãi suất. Đồng thời, những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng đã giúp đồng bạc xanh được duy trì ở mức cao.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán 79% khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất hiện tại vào tháng tới, nhưng xác suất tăng 25 hoặc 50 điểm cơ bản trong tháng 11 hiện đã tăng lên mức 62% từ mức chỉ 43% một tuần trước đó.