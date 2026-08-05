Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 15 giờ hôm nay 5.8, giá vàng miếng SJC có hai nhịp tăng liên tiếp với tổng mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 4.8.

Hiện tại, giá mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 138,8 - 141,8 triệu đồng (mua - bán).

Khoảng hơn 15 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 138,8 - 141,8 triệu đồng; 138,5 - 142 triệu đồng; 138,7- 142,7 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 8 triệu đồng/lượng.

Giá bạc đang ở mức cao nhất trong hơn nửa tháng trở lại đây ẢNH: ĐAN THANH

Hôm nay, giá bạc cũng bật tăng đáng kể. Từ khi mở cửa thị trường tới khoảng gần 15 giờ, giá bán ra mỗi kg bạc dao động 60 - 62 triệu đồng.

Trong đó, buổi sáng vùng giá chủ yếu là 60 - 61 triệu đồng/kg, chiều nay bật tăng duy trì trên 62 triệu đồng/kg.

Giá vàng, bạc đồng loạt tăng chiều 5.8

Lúc gần 15 giờ, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mỗi kg bạc lần lượt như sau: 62,21 triệu đồng (tăng 1,92 triệu đồng); 62,23 triệu đồng (tăng 3,04 triệu đồng); 62,45 triệu đồng (tăng 2,69 triệu đồng) so với chốt ngày 4.8.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 3 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.169 USD/ounce, tăng 92,5 USD (tương đương 2,27%); giá bạc giao ngay là 61,67 USD, tăng 2,26 USD (tương đương 3,8%) so với giá đóng cửa phiên trước.