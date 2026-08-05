Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng, bạc đồng loạt tăng chiều 5.8

Đan Thanh
Đan Thanh
Chiều 5.8, giá vàng miếng SJC tăng thêm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, nâng mức tăng trong ngày lên 1,3 triệu đồng/lượng.

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 15 giờ hôm nay 5.8, giá vàng miếng SJC có hai nhịp tăng liên tiếp với tổng mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 4.8.

Hiện tại, giá mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 138,8 - 141,8 triệu đồng (mua - bán).

Khoảng hơn 15 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 138,8 - 141,8 triệu đồng; 138,5 - 142 triệu đồng; 138,7- 142,7 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh chiều 5.8 - Ảnh 1.

Giá bạc đang ở mức cao nhất trong hơn nửa tháng trở lại đây

ẢNH: ĐAN THANH

Hôm nay, giá bạc cũng bật tăng đáng kể. Từ khi mở cửa thị trường tới khoảng gần 15 giờ, giá bán ra mỗi kg bạc dao động 60 - 62 triệu đồng. 

Trong đó, buổi sáng vùng giá chủ yếu là 60 - 61 triệu đồng/kg, chiều nay bật tăng duy trì trên 62 triệu đồng/kg.

Giá vàng, bạc đồng loạt tăng chiều 5.8

Lúc gần 15 giờ, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mỗi kg bạc lần lượt như sau: 62,21 triệu đồng (tăng 1,92 triệu đồng); 62,23 triệu đồng (tăng 3,04 triệu đồng); 62,45 triệu đồng (tăng 2,69 triệu đồng) so với chốt ngày 4.8.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 3 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.169 USD/ounce, tăng 92,5 USD (tương đương 2,27%); giá bạc giao ngay là 61,67 USD, tăng 2,26 USD (tương đương 3,8%) so với giá đóng cửa phiên trước.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 5.8.2026: Quay đầu tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 5.8.2026: Quay đầu tăng trở lại

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại sau 2 ngày giảm. Kim loại quý thế giới tăng trở lại khi Mỹ công bố số liệu thị trường lao động.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng kinh doanh vàng Vàng miếng SJC Thị trường vàng giá bạc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận