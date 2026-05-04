Kinh tế

Giá vàng, bạc đua nhau giảm

Đan Thanh
04/05/2026 19:18 GMT+7

Trái ngược với đà tăng buổi sáng, chiều nay 4.5, giá vàng và bạc đều quay đầu giảm.

Chốt ngày hôm nay 4.5, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào và bán ra 163,3 - 166,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu ngày, song vẫn tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt tuần qua.

So với mức giá đỉnh trong tháng 4 ghi nhận ngày 1.4 (175 - 178 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 11,7 triệu đồng.

Chiều nay 4.5, giá vàng và giá bạc đều quay đầu giảm

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… chiều nay cũng giảm giá vàng 300.000 đồng/lượng so với đầu ngày.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch bằng giá vàng miếng SJC là 163,3 - 166,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá thấp hơn ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 20 triệu đồng/lượng.

Giá bạc chiều nay ghi nhận nhiều nhịp giảm liên tiếp. Lúc 17 giờ 53, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 74,080 - 76,373 triệu đồng, giảm 1,68 - 1,73 triệu đồng so với giá mở cửa giao dịch.

Tại thời điểm 17 giờ 36, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 74,186 - 76,479 triệu đồng. So với lúc mở cửa thị trường, giá mỗi kg bạc giảm 1,79 - 1,78 triệu đồng.

Vào 17 giờ 37, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 13,86 - 14,39 triệu đồng (mua - bán), giảm 325.000 - 335.000 đồng so với đầu ngày.

So với mức giá cao nhất trong tháng 4 ghi nhận ngày 15.4 (bán ra 83,4 triệu đồng/kg) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm lần lượt 7 triệu đồng và hơn 22 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 18 giờ 22 (giờ Việt Nam) là 4.564,2 USD/ounce, giảm gần 50 USD/ounce; giá bạc giao ngay ở mức 73,41 USD/ounce, giảm 1,94 USD/ounce so với chốt tuần qua.

Giá vàng hôm nay 4.5.2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều trong khi thế giới giảm mạnh ngay phiên giao dịch đầu tuần.

