Giá vàng, bạc gãy đà tăng?

Giá vàng đứng im, bạc giảm 2,7 triệu đồng/kg

Sau đà tăng liên tục gần 1 tuần qua (từ ngày 11.6 đến sáng 17.6), giá vàng từ chiều 17.6 đến hôm nay 18.6 chùng chình đi ngang, có xu hướng giảm nhẹ.

Mức giá vàng miếng SJC chốt ngày 17.6 ở 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) tiếp tục được duy trì trong suốt ngày hôm nay.

Giá bạc hôm nay lại ghi nhận mức giảm đáng kể. Trong ngày, các doanh nghiệp như Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... bán ra quanh vùng 70 - 71 triệu đồng/kg, giảm xuống dưới 70 triệu đồng/kg vào cuối ngày. Lúc hơn 18 giờ, giá bán đều khoảng 69,8 triệu đồng/kg, giảm 2,7 triệu đồng mỗi kg so với chốt hôm qua.

Hôm nay, giá bạc giảm đáng kể dù giá vàng đứng yên ẢNH: ĐAN THANH

Giá các loại kim loại quý chịu tác động mạnh từ thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố là giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5 - 3,75%/năm.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), phân tích, việc Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, chưa loại trừ khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm là yếu tố không thuận lợi đối với vàng, bạc trong ngắn hạn.

Khi lãi suất tăng, đồng USD và các tài sản sinh lợi suất thường trở nên hấp dẫn hơn, qua đó tạo áp lực nhất định lên nhóm kim loại quý.

"Tuy nhiên, thị trường hiện không còn ở giai đoạn đầu của chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Phần lớn kỳ vọng về việc Fed duy trì chính sách thận trọng đã được phản ánh vào giá thời gian qua. Tác động tiêu cực nếu có nhiều khả năng sẽ ở mức hạn chế hơn so với những năm trước", ông Huy nhận định.

Trước câu hỏi, liệu với một số thông tin bất lợi, đà tăng của giá vàng, bạc đã có dấu hiệu đứt gãy chưa, TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân cho rằng, còn quá sớm để khẳng định.

Trong bối cảnh Fed vẫn duy trì quan điểm thận trọng về lãi suất, việc thị trường xuất hiện các phiên điều chỉnh là diễn biến tương đối bình thường.

Ở góc độ vĩ mô, các yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý chưa thay đổi đáng kể. Mặt bằng lãi suất toàn cầu dù còn cao nhưng đã tiến rất gần điểm kết thúc chu kỳ thắt chặt. Nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng cách gia tăng tỷ trọng vàng, tạo lực cầu dài hạn khá bền vững cho thị trường.

Đối với bạc, ngoài vai trò là kim loại quý, yếu tố nhu cầu công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng. Sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ cao vẫn đang tạo ra nền tảng cầu tương đối tích cực trong trung hạn.

"Diễn biến hiện nay phù hợp hơn với kịch bản điều chỉnh trong xu hướng tăng thay vì đảo chiều xu hướng.

Để khẳng định đà tăng đã thực sự chấm dứt, thị trường cần xuất hiện những tín hiệu rõ ràng hơn như đồng USD tăng mạnh kéo dài, lợi suất trái phiếu Mỹ bứt phá lên các vùng đỉnh mới hoặc Fed phát đi thông điệp cứng rắn hơn đáng kể so với kỳ vọng hiện tại", ông Nhân nhấn mạnh.

Chênh lệch mua - bán vàng chỉ còn 2,5 triệu/lượng

Trên thị trường vàng Việt Nam, diễn biến rất đáng chú ý là trong khoảng vài ngày gần đây, chênh lệch giá mua - bán đã thu hẹp đáng kể, hiện ở mức 2,5 triệu đồng/lượng. Trước đó, suốt nửa đầu tháng 6, mức chênh phổ biến là 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Rủi ro khi mua vàng, bạc tích trữ hiện đã giảm đáng kể ẢNH: ĐAN THANH

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực vàng, bạc đánh giá, rủi ro khi mua vàng, bạc tích trữ ở thời điểm hiện nay đã giảm đáng kể so với giai đoạn thị trường tăng "nóng" trước đó.

Mặt bằng giá vàng, bạc hiện tại đều ở vùng thấp so với từ đầu năm tới nay. Chênh lệch giá mua - bán vàng thu hẹp mạnh giúp nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí giao dịch và áp lực thua lỗ ngay khi vừa mua vào.

Theo ông Nhân, mấu chốt là nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa hoạt động đầu cơ ngắn hạn và tích trữ dài hạn.

Trong ngắn hạn, giá vàng, bạc vẫn chịu áp lực từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và khả năng Fed tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thận trọng. Những yếu tố này có thể khiến giá kim loại quý tiếp tục dao động, điều chỉnh thêm.

"Đây không phải là giai đoạn phù hợp để kỳ vọng lợi nhuận nhanh trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng lại là thời điểm tương đối thuận lợi cho những nhà đầu tư có chiến lược tích sản dài hạn. Thay vì dồn toàn bộ vốn vào một thời điểm, nhà đầu tư nên giải ngân từng phần theo phương pháp bình quân giá để giảm thiểu rủi ro biến động ngắn hạn", ông Nhân khuyến cáo.