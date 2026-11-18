Vàng mất giá hơn 28%, bạc giảm nặng 70%

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giảm mạnh 55 triệu đồng mỗi lượng kể từ mức kỷ lục 192 triệu đồng đạt được cuối tháng 1, mất hơn 28%. Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Ngày 18.11, các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji có giá vàng miếng SJC mua vào 134,2 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 133 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 134 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng… Mức giá này thấp hơn đầu năm gần 16 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới hiện cũng đã giảm 520 USD/ounce so với đầu năm và ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất kể từ đỉnh đạt được hồi tháng 1 khi mất 1.800 USD/ounce. Kim loại quý đã giảm hơn 32%.

Giá vàng giảm mạnh khiến nhiều người lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẠCH

Sự sụt giảm không phanh của giá vàng khiến nhiều người rơi vào tình trạng lỗ nặng. Là người xếp hàng hơn 2 tiếng để mua 1 lượng vàng miếng SJC với mức 190 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, chị Nguyễn Anh (TP.HCM) không khỏi ngậm ngùi với khoản lỗ chưa từng thấy. Chỉ 1 lượng vàng miếng mà mất lỗ lên đến 56 triệu đồng, bay gần 30%. Đó là chưa kể số vàng nhẫn mua của công ty tư nhân, giảm "không muốn tính luôn".

Nhớ lại thời điểm các công ty như SJC bán nhỏ giọt vàng nhẫn, chị Nguyễn Anh phải ra tiệm vàng Ngọc Thẩm mua với khối lượng nhiều hơn và mức giá rẻ hơn với 189,5 triệu đồng/lượng. Ngày 18.11, giá vàng của tiệm mua vào còn 125 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng, chị lỗ lên đến 64,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng SJC. Những người xếp hàng mua vàng thời điểm tháng 1 và 2 ở mức 180 - 190 triệu đồng/lượng, nay lỗ nặng.

Không chỉ vàng, bạc cũng đi xuống không phanh và người nắm bạc chịu thiệt hại nặng hơn. Giá bạc ngày 18.11 giảm khoảng 3 triệu đồng mỗi ký so với đầu tháng. Giá mua bạc loại 1 ký của Công ty Sacombank-SBJ còn 41,44 triệu đồng, bán ra 42,8 triệu đồng. Đối với loại 1 lượng, giá mua còn 1,55 triệu đồng, bán ra 1,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua bạc loại 1 ký gần 37,5 triệu đồng, bán ra 38,6 triệu đồng; còn loại 1 lượng có giá mua chỉ 1,4 triệu đồng, bán ra 1,44 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá bạc gần 30% chỉ trong một tháng qua, đây là tháng giảm mạnh nhất của kim loại này, nâng tổng mức giảm trong 3 tháng qua lên 40%.

So với mức giá kỷ lục đạt được hồi cuối tháng 1 trên 121 triệu đồng/kg, bạc của Công ty Phú Quý đã bị thổi bay hơn 82 triệu đồng/kg, mất 2/3 giá trị. Chưa kể, thời điểm những tháng đầu năm, nhiều người muốn mua bạc "tươi", không phải mua "bạc giấy" (chờ 4-6 tháng sau mới có hàng) chấp nhận mức giá ngoài thị trường tự do lên 140 triệu đồng/kg, nay mức lỗ lên cả 100 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới vẫn tiếp tục đà đi xuống khi mất thêm 3% trong ngày 18.11, xuống 45,8 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm đến nay và giảm hơn 74 USD/ounce, tương đương mất 62%.

Dự báo giá còn giảm

Chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh cho hay, dù giá vàng và bạc đang ở mức thấp nhất trong năm nhưng việc xuống tiền mua vào là không nên. Những ngày qua, tin hỗ trợ vàng, bạc tăng nhưng thực tế thì kim loại quý đã không phản ứng như vậy do đang trong chu kỳ đi xuống. Những người nắm giữ vàng và bạc nếu bán ra lúc này cũng là quá trễ vì giá đã giảm quá sâu. Dòng tiền vào kênh này trên thị trường thế giới cũng giảm thời gian qua. Vàng sẽ khó tái hiện lại mức giá kỷ lục trong thời gian ngắn.

Theo ông Phan Dũng Khánh, sau đợt tăng giá nóng vào đầu năm, vàng và bạc đã điều chỉnh giảm khi chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên là khả năng sinh lời đã suy giảm do giá tăng quá nóng, thị trường cần một lượng tiền lớn để duy trì biên lợi nhuận và điều này là khó. Dòng tiền đang dịch chuyển vào các kênh khác như chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Trong khi chu kỳ vàng tăng giá đã kéo dài 3-4 năm qua khiến động lực cạn kiệt. Thứ 2, áp lực từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên, trong khi vàng là tài sản không sinh lãi. Thứ 3 là sự phục hồi mạnh của USD trên thị trường thế giới khi Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động, trong khi lạm phát dai dẳng khiến khả năng Fed hạ lãi suất trở nên mong manh. Thậm chí, xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay hoặc năm sau đang dần nhích lên. Cuối cùng, dù các tổ chức và ngân hàng trung ương vẫn mua vàng, nhưng tốc độ đã chậm lại, làm dấy lên lo ngại về các động thái chốt lời diện rộng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới nhận xét - việc mua vàng lướt sóng trong nước gặp bất lợi lớn. Đó là thị trường ảm đạm, giao dịch "đứng hình": Sức mua lẫn sức bán trên thị trường đều rất yếu. Nhiều cửa hàng vàng lớn tại các khu vực trung tâm rơi vào tình trạng vắng khách kéo dài cả ngày hoặc cả tuần. Biên độ chênh lệch giá mua - bán ở mức cao (khoảng 2%): Khoảng cách mua - bán rộng không hẳn xuất phát từ rủi ro biến động giá, mà do sức mua quá thấp; các tiệm vàng phải duy trì biên độ này để đảm bảo lợi nhuận khi lượng giao dịch quá ít. Doanh nghiệp co cụm, hạn chế kinh doanh khi thiếu giấy tờ chứng minh nguồn gốc và tâm lý e ngại rủi ro pháp lý nên không mặn mà mua bán tích trữ. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư dè dặt. Nhiều người đã mua ở vùng giá đỉnh trước đây chưa thể chốt lời nên chọn xu hướng nắm giữ. Bên cạnh đó, tâm lý bị ảnh hưởng bởi các thông tin về chất lượng vàng, rủi ro thanh toán, cũng như sự lây lan từ khủng hoảng niềm tin trên thị trường kim cương. Khi vàng chưa có sóng lớn, dòng tiền có xu hướng chảy vào gửi tiết kiệm ngân hàng (lãi suất 7-8%) để an toàn. Nếu mua, nhà đầu tư phải xác định giữ lâu dài.