"Đu đỉnh" lỗ hơn 53 triệu/lượng vàng, gần 82 triệu/kg bạc

Hôm nay 7.11, giá vàng miếng SJC giữ nguyên so với chốt ngày 6.11 ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các thương hiệu lớn khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt bán ra ở 140,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào của Phú Quý là 137,5 triệu đồng/lượng; 3 doanh nghiệp còn lại cùng niêm yết 136,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung tuần qua (31.10 - 7.11), giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với ngày 1.10, hiện giá đã giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Diễn biến giá bán vàng miếng SJC từ ngày 29.1 - 7.11 ĐỒ HỌA: ĐAN THANH (SỬ DỤNG AI)

Từ tháng 10 tới nay, dù có những phiên trồi sụt mạnh, giá bán vàng miếng SJC vẫn dưới 145 triệu đồng/lượng. Nếu nhìn rộng hơn từ tháng 9, mức giá bán ra cũng luôn dưới 150 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) ghi nhận ngày 29.1, giá vàng miếng SJC hiện giảm 50,3 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh, nếu bán ra hôm nay lỗ 53,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng, từ đầu năm tới nay, giá bạc cũng "lao dốc" mạnh. Hôm nay 7.11, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua - bán mỗi kg bạc lần lượt như sau: 41,76 - 43,22 triệu đồng; 41,83 - 43,14 triệu đồng và 41,84 - 43,14 triệu đồng.

Từ tháng 10 tới nay, giá bạc bán ra đều dưới 60 triệu đồng/kg. Riêng tuần đầu tháng 11, mức giá này luôn dưới 45 triệu đồng/kg.

So với mức đỉnh bán ra 123,68 triệu đồng/kg ngày 29.1, giá bạc hiện đã giảm 80,5 triệu đồng/kg, đồng nghĩa người mua đã lỗ gần 82 triệu đồng/kg.

Giá vàng, bạc giảm mạnh, có nên mua lúc này?

Nên chia thành nhiều đợt "xuống tiền"

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân đánh giá, vàng và bạc hiện hấp dẫn hơn về mặt định giá, nhưng chưa thể khẳng định đã về vùng đáy.

Vùng giá hiện tại mở ra cơ hội tích lũy đối với nhà đầu tư trung và dài hạn. Tuy nhiên, áp lực từ đồng USD mạnh, lãi suất thực cao và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn có thể khiến giá vàng quốc tế giảm thêm.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối tránh vay tiền để "bắt đáy" vàng, bạc ẢNH: ĐAN THANH

Đặc biệt, nhà đầu tư Việt Nam phải tính đến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi. Bởi ngay cả khi mua đúng xu hướng, việc mua ở mức chênh lệch quá cao vẫn có thể dẫn đến thua lỗ.

"Bạc có tiềm năng tăng trưởng nhưng rủi ro cao hơn vàng. Thực tế, trong đợt bán tháo vừa qua, giá bạc giảm mạnh hơn vàng đáng kể", ông Nhân lưu ý.

Về phân bổ vốn, ông Nhân đề xuất dành khoảng 10 - 20% tổng tài sản đầu tư cho vàng và bạc. Trong phần vốn này, vàng chiếm 70 - 80%, bạc chiếm 20 - 30%. Tỷ trọng này cần điều chỉnh linh hoạt theo khả năng chịu rủi ro và nhu cầu thanh khoản của mỗi người.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư không nên giải ngân toàn bộ tại một thời điểm. Có thể chia vốn thành 4 đợt: 25% ở vùng giá hiện tại, 25% nếu thị trường giảm thêm, 25% khi giá xác lập vùng cân bằng và 25% khi xu hướng phục hồi được xác nhận.

"Giai đoạn hiện nay không phù hợp đầu cơ tất tay theo tâm lý giá đã giảm sâu. Đừng cố gắng mua đúng đáy, hãy mua đúng chiến lược. Nhà đầu tư cần giữ một lượng tiền mặt dự phòng, tuyệt đối tránh vay tiền để bắt đáy", ông Nhân khuyến cáo.