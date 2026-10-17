Giá vàng, bạc giảm sâu, sắp tới có phục hồi?

Vàng giảm gần 48 triệu/lượng, bạc giảm hơn 67 triệu/kg

Giữa tháng 3, chị Mai (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) mua 2 lượng vàng với mức giá gần 183 triệu đồng/lượng. Sau đó, thi thoảng chị mua thêm nhưng chỉ khoảng 1 - 2 chỉ/lần ở các vùng giá khoảng 17,8 triệu đồng/chỉ và 16,4 triệu đồng/chỉ.

"Gia đình tôi vừa có khoản thu nhập đột xuất khoảng 200 triệu đồng, cộng với tất toán một sổ tiết kiệm 400 triệu đồng. Giá vàng hiện đã giảm khá mạnh, nhưng lãi suất tiết kiệm cũng rất hấp dẫn. Với 600 triệu đồng nhàn rỗi, tôi khá lăn tăn nên gửi tiết kiệm toàn bộ hay mua vàng", chị Mai nói.

Tính từ mức giá đỉnh ngày 29.1 tới nay, giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 67 triệu đồng ẢNH: ĐAN THANH

Từ đầu năm tới nay, đà diễn biến chủ yếu của giá vàng và giá bạc đều là giảm mạnh. Hôm nay 17.10, giá vàng miếng SJC chốt tuần ở 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 12,6 triệu đồng/lượng.

Giá bạc được Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra trên 54 triệu đồng/kg. Cụ thể, Ancarat niêm yết giá mua - bán là 52,9 - 54,56 triệu đồng/kg. Hai doanh nghiệp còn lại đều giao dịch ở 53,04 - 54,69 triệu đồng/kg.

Tính từ mức giá đỉnh đầu năm ghi nhận ngày 29.1 là 191,3 triệu đồng/lượng vàng và 121,9 triệu đồng/kg bạc, hiện giá vàng đã giảm 47,7 triệu đồng/lượng và giá bạc giảm 67,21 triệu đồng/kg. Điều đó đồng nghĩa, người "đu đỉnh" lỗ lần lượt 50,7 triệu đồng/lượng vàng và 68,86 triệu đồng/kg bạc.

Mức giá các loại kim loại quý hiện tại được TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân nhìn nhận khá phù hợp để các gia đình sẵn tiền nhàn rỗi như chị Mai mua tích lũy, song không nên tất tay. Nên ưu tiên phân bổ phần lớn hơn gửi tiết kiệm với tỷ lệ 60% gửi tiết kiệm và 40% đầu tư vàng, bạc.

"Gửi tiết kiệm hiện nay lãi suất có thể lên tới trên 9%/năm, chỉ cần gửi là chắc chắn có lợi. Còn vàng, bạc dù dự báo triển vọng khả quan, song vẫn tiềm ẩn các biến số, rủi ro khó lường", ông Nhân nói.

Triển vọng sáng cho vàng, bạc từ nay tới đầu năm 2027

Từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới giao ngay "rơi" mạnh từ vùng 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1 xuống 4.164.1 USD/ounce chốt ngày 16.10.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, điểm rất đáng chú ý là, khoảng 2 tháng trở lại đây, giá vàng thế giới có trồi sụt xong cơ bản không xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nhiều lần, khi giảm xuống vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng phục hồi nhờ lực bắt đáy.

Nhiều chuyên gia dự báo lạc quan về triển vọng thị trường vàng, bạc cuối năm 2026, đầu năm 2027 ẢNH: ĐAN THANH

"Có thể khẳng định, khoảng 4.000 - 4.100 USD/ounce đã là vùng đáy khá rõ trong 2026. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, khi giá vàng xây nền quanh một vùng giá trong vài tháng thường là giai đoạn tích lũy chuẩn bị cho sự bứt phá tăng mạnh sau đó", ông Phương nói.

Từ nay tới hết năm 2026, đầu năm 2027, vị chuyên gia nghiêng về dự báo có lợi cho vàng, bạc. Giá vàng thế giới có thể chốt năm khoảng 4.400 - 4.600 USD/ounce; giá bạc khoảng 75 USD/ounce.

"Cuối năm thường là mùa cưới xin, lễ hội, tết…, ghi nhận nhu cầu mua vàng gia tăng tại một số thị trường châu Á, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ. Tất nhiên, vẫn cần theo dõi sát sao khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất", ông Phương lý giải.

Liên quan đến triển vọng giá vàng, trong báo cáo mới nhất về lĩnh vực kim loại và khai khoáng, Tập đoàn tài chính Jefferies của Mỹ đã hạ dự báo giá vàng bình quân quý 4/2026 xuống còn 4.400 USD/ounce, từ mức 4.600 USD/ounce trước đó.

Đồng thời, tập đoàn điều chỉnh giảm dự báo giá vàng bình quân cả năm 2026 xuống 4.511 USD/ounce, so với mức 4.595 USD/ounce đưa ra trước đó. Tuy nhiên, Jefferies vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2027.