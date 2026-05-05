Giá vàng, bạc 'lao dốc', sẵn tiền tỉ nên đầu tư thế nào?

Vàng giảm gần 26 triệu/lượng, bạc giảm hơn 22 triệu/kg

Từ khi mở cửa giao dịch tới 16 giờ 30 hôm nay 5.5, giá vàng miếng SJC đều niêm yết ở 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 4.5. Đây là mức giá thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây.

Giá vàng đang ở mức thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây ẢNH: ĐAN THANH

Tính từ mức đỉnh đầu tháng 4 (175 - 178 triệu đồng/lượng) và mức đỉnh đầu tháng 3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng) đến nay, giá vàng miếng SJC đã giảm tương ứng 13 triệu đồng và 25,9 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự vàng, sáng nay, vừa mở cửa giao dịch, giá bạc cũng giảm hơn 1 triệu đồng/kg so với chốt ngày 4.5. Diễn biến trong ngày, giá bạc có tăng, có giảm, bán ra quanh mức 75 - 76 triệu đồng/kg.

Lúc 16 giờ 25, giá bạc được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam bán ra 76,507 triệu đồng/kg, tăng so với đầu ngày, song vẫn giảm 320.000 đồng/kg so với chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý bán ra 76,666 triệu đồng/kg bạc, tăng 133.000 đồng/kg so với chốt ngày 4.5.

So với mức giá cao nhất trong tháng 4 ghi nhận ngày 15.4 (bán ra 83,4 triệu đồng/kg) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm lần lượt 6,8 triệu đồng và hơn 22 triệu đồng.

Theo nhiều chuyên gia, thị trường vàng, bạc lặng sóng, ít biến động mạnh như hiện tại là thời điểm phù hợp để mua tích trữ, tiết kiệm theo hướng từng chút, thay vì chờ một đáy tuyệt đối rất khó xác định.

30% mua vàng, bạc; 30% gửi tiết kiệm

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, ở góc nhìn quản trị tài sản vĩ mô, câu hỏi quan trọng hiện tại không phải là "vàng, bạc đã rẻ chưa" mà là "số tiền trong tay nên được phân bổ thế nào để chịu được mọi kịch bản kinh tế trong 6 - 12 tháng tới".

Tính từ mức đỉnh đầu tháng 3 tới nay, giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 22 triệu đồng ẢNH: ACR

Vàng hiện đã qua giai đoạn "sốt nóng", đang bước vào pha điều chỉnh - tái cân bằng. Điều đó khiến vàng phù hợp cho vai trò phòng thủ, nhưng không còn là kênh tối ưu để "tất tay" tìm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Giả sử nhà đầu tư có sẵn 2 tỉ đồng nhàn rỗi, theo ông Nhân, nên dành khoảng 30% vào vàng, bạc; 30% tiếp theo gửi tiết kiệm ngân hàng. Trong bối cảnh lãi suất huy động đã nhích lên so với năm trước, tiền gửi hiện trở lại vai trò neo an toàn, tạo dòng tiền ổn định và sẵn sàng thanh khoản khi cơ hội xuất hiện.

25% dành cơ hội cho các loại tài sản mang tính rủi ro hơn như cổ phiếu hoặc góp vốn kinh doanh và 15% để tiền mặt dự phòng. Đây là phần rất quan trọng mà nhiều người bỏ quên. Tiền mặt giúp nhà đầu tư mua được cơ hội khi thị trường biến động mạnh.

"Cách phân bổ như trên giúp nhà đầu tư không phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất. Nếu vàng giảm thêm, vẫn còn tiền gửi và tiền mặt. Nếu vàng quay đầu tăng do biến cố quốc tế, vẫn có vị thế sẵn. Nếu kinh tế phục hồi, cổ phiếu và hoạt động kinh doanh hưởng lợi", ông Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), lại cho rằng nếu sẵn trong tay khoảng 2 tỉ đồng, có thể tham khảo khoảng 10 - 20% đầu tư vào vàng, bạc; bất động sản khoảng 30 - 40%; tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu doanh nghiệp khoảng 30 - 40%; cổ phiếu khoảng 10 - 20% và hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp khoảng 15 - 25%.

Đầu tư bất động sản có thể linh hoạt theo 2 hướng: tham gia chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản để tối ưu tính thanh khoản, giảm áp lực vốn lớn; hoặc đầu tư sản phẩm thực tại khu vực ngoại thành và các tỉnh giáp Hà Nội, nơi hạ tầng giao thông đang được cải thiện rõ rệt, có khả năng kết nối thuận lợi với trung tâm.

Với tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu doanh nghiệp, ưu tiên các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có nền tảng tài chính minh bạch, uy tín, được kiểm soát rủi ro tốt.

Cổ phiếu thì nên tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực có vai trò nền tảng đối với nền kinh tế như hạ tầng, năng lượng, công nghệ...

Nhìn nhận tăng trưởng của vàng, bạc năm nay không thể "đua" với năm 2025, theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, từ nay tới cuối năm, nhà đầu tư có thể kết hợp đầu tư vàng, bạc và các kênh khác, điển hình như gửi tiết kiệm với tỷ lệ khoảng 40% cho vàng, bạc. Gửi tiết kiệm nên chọn kỳ hạn 6 tháng, sau đó đánh giá lại tình hình trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.