Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu, giao ngay trong ngày 2 lượng/khách

Lúc 8 giờ 18 hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC là 170,1 triệu đồng và bán ra 173,1 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng so với chốt tuần qua.

So với giá đỉnh mua vào và bán ra trong tháng 4 (175 - 178 triệu đồng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 4,9 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện giảm 17,8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 26 triệu đồng, đã giảm so với các mức chênh 28 - 30 triệu đồng gần đây, nhưng vẫn rất cao.

Sáng nay, giá vàng được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua ẢNH: ĐAN THANH

Tài thời điểm 8 giờ 26 hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào, bán ra vàng 1 lượng và vàng nhẫn tròn của thương hiệu này ở mức 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Lúc 9 giờ 1 hôm nay, vàng miếng vàng rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn được Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu mua vào 168,1 triệu đồng/lượng và bán ra và 171,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

Đáng chú ý, hôm nay Bảo Tín Minh Châu ra thông báo: vàng SJC đã có mặt trở lại tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu với số lượng giao ngay trong ngày là 2 lượng/khách.

Khách hàng đặt mua trước qua fanpage Bảo Tín Minh Châu (có tích xanh) sẽ được phục vụ nhanh chóng hơn. Lưu ý là khi đặt hàng bắt buộc phải đăng ký thông tin chính chủ, trùng khớp với căn cước công dân. Người trực tiếp đến giao dịch phải đúng với thông tin đã đăng ký đặt lịch.

Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số căn cước công dân, số lượng đăng ký mua; ngày và giờ dự kiến giao dịch.

"Bảo Tín Minh Châu có thể tạm dừng nhận đặt lịch mua trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá năng lực cung ứng", doanh nghiệp này cho biết.

Giá mỗi kg bạc giảm gần 1 triệu đồng

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng lập tức giảm so với chốt tuần qua. Lúc 8 giờ 37, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,703 - 2,787 triệu đồng, giảm 35.000 - 36.000 đồng; bạc 1 kg là 72,080 - 74,32 triệu đồng, giảm 933.000 - 960.000 đồng.

Sáng nay, giá mỗi kg bạc giảm gần 1 triệu đồng so với chốt tuần qua ẢNH: ACR

Tại thời điểm 8 giờ 35, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,706 - 2,79 triệu đồng, giảm 36.000 - 37.000 đồng; bạc 1 kg có giá 72,159 - 74,399 triệu đồng, giảm 960.000 - 987.000 đồng.

Từ tháng 3 tới nay, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá trên, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 24 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 50 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.622,5 USD/ounce, giảm 53,5 USD/ounce (tương đương 1,14%); giá bạc giao ngay ở mức 71,84 USD/ounce, giảm 1,06 USD/ounce (tương đương 1,45%) so với giá đóng cửa tuần qua.

Giá vàng gần đây gặp khó khăn, do xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong thị trường năng lượng, khiến giá dầu vượt mức 100 USD/thùng. Nguy cơ lạm phát toàn cầu đã khiến các ngân hàng T.Ư trên thế giới tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách.

Các nhà phân tích cho biết, khi các dữ liệu kinh tế yếu đi làm gia tăng lo ngại về tình trạng lạm phát và buộc các ngân hàng T.Ư phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trong nước, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao, vàng mới có thể lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.