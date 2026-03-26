Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh, mỗi khách được mua tối đa 2 chỉ

Từ khi mở cửa trở lại tới khoảng 14 giờ 30, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm giá vàng nhiều lần.

Tại thời điểm 14 giờ 30, doanh nghiệp này niêm yết mua vào vàng miếng vàng rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn là 167,6 triệu đồng/lượng, bán ra 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với thời điểm 12 giờ; giảm 4,9 triệu đồng/lượng so với chốt ngày hôm qua 25.3.

Cùng thời điểm, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra như sau: 168,5 - 171,5 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 25.3.

Khách tới mua vàng và nhận vàng theo lịch hẹn tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy (Hà Nội) chiều 26.3 ẢNH: ĐAN THANH

Khảo sát của Thanh Niên cho thấy, tại 2 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông (Hà Nội) cũng như cửa hàng ở Cầu Giấy (Hà Nội), suốt từ khi mở cửa trở lại tới hơn 14 giờ, lượng khách ít hơn hẳn so với những ngày trước đó.

Khách đến giao dịch mua bán bình thường, song khách mua và khách đến nhận vàng theo lịch hẹn chiếm đa số. So với thường lệ, lượng khách chờ mua không quá đông. Khách ngồi chờ khoảng 30 - 40 phút có thể tới lượt mua vàng.

Hôm nay, mỗi khách được mua tối đa 2 chỉ vàng, có thể nhận ngay. Khi bán hết lượng vàng có sẵn, những khách sau đó cũng được mua tối đa 2 chỉ, hẹn giao hàng vào ngày 11.4.

Ở chiều ngược lại, lượng khách tới bán vàng tương đối thưa thớt.

Lượng khách đến bán vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy chiều 26.3 khá thưa vắng, không có chuyện bán tháo vàng ẢNH: ĐAN THANH

Trong thông cáo báo chí phát đi đêm muộn 25.3, Bảo Tín Minh Châu cho biết, một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tạm dừng giao dịch trong chiều 25.3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Sau khi mở cửa giao dịch trở lại từ 12 giờ hôm nay, Bảo Tín Minh Châu khẳng định tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động; cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định.

Chiều nay, tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách được mua tối đa 2 chỉ vàng ẢNH: ĐAN THANH

Chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam, sau hơn 36 năm phát triển, ngoài 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, hiện doanh nghiệp hiện có trên 200 đại lý trên toàn quốc. Hai dòng sản phẩm chính của Bảo Tín Minh Châu là vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Nhắc tới Bảo Tín Minh Châu, thông tin đáng chú ý là trong 2025, doanh nghiệp này từng 2 lần bị xử phạt.

Hồi tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo ra quyết định xử phạt Bảo Tín Minh Châu mức 200 triệu đồng với hành vi vi phạm là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Trước đó, theo kết luận thanh tra ngày 30.5 của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu có khá nhiều vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng; về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết... Doanh nghiệp này bị phạt 2,64 tỉ đồng.