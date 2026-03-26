Giá vàng Bảo Tín Minh Châu neo cao nhất thị trường trước giờ mở cửa trở lại

Mở cửa thị trường hôm nay, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên như chốt ngày 25.3.

Sáng nay, giá vàng giữ nguyên nhưng giá bạc lại giảm so với chốt ngày 25.3 ẢNH: ĐAN THANH

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào, bán ra vàng 1 lượng và vàng nhẫn tròn của thương hiệu này bằng giá của SJC.

Trong khi đó, giá vàng được Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết hiện cao nhất thị trường, giữ nguyên từ thời điểm 13 giờ 23 ngày 25.3 đến nay. Cụ thể, vàng miếng vàng rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn đều được mua vào 172,5 triệu đồng/lượng và bán ra và 175,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi tạm dừng giao dịch trong chiều 25.3, từ 12 giờ hôm nay, toàn bộ cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa, phục vụ khách hàng giao dịch. Trao đổi với Thanh Niên, đại diện truyền thông của Bảo Tín Minh Châu cho biết, mức giá mới sẽ được cập nhật trở lại từ 12 giờ.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 17,4 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 đến nay lỗ 20,4 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc lại lập tức được điều chỉnh giảm so với chốt ngày 25.3. Lúc 8 giờ 45, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,687 - 2,770 triệu đồng, giảm 52.000 - 54.000 đồng; bạc 1 kg là 71,653 - 73,867 triệu đồng, giảm 1,38 - 1,44 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 47, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,684 - 2,767 triệu đồng, giảm 68.000 - 70.000 đồng; bạc 1 kg có giá 71,573 - 73,786 triệu đồng, giảm 1,81 - 1,86 triệu đồng.

Giá bạc 1 lượng và 5 lượng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua vào và bán ra lúc 8 giờ 50 như sau: 2,693 - 2,786 triệu đồng; 13,465 - 13,93 triệu đồng. So với chốt ngày hôm qua, giá mỗi lượng bạc giảm 69.000 - 71.000 đồng; giá bạc 5 lượng giảm 345.000 - 328.000 đồng.

Tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc hiện đã giảm khoảng 25 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.532,6 USD/ounce, tăng 27,3 USD/ounce, tương đương 0,61%; giá bạc giao ngay ở mức 71,69 USD/ounce, tăng 0,56 USD/ounce, tương đương 0,79% so với giá đóng cửa phiên trước.