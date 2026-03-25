Giá vàng sáng 25.3 tăng 4,8 triệu/lượng, giá bạc tăng hơn 4 triệu/kg

Mở cửa thị trường hôm nay, trong chưa đầy 30 phút, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh tăng giá 2 lần.

Hiện mỗi lượng vàng miếng được niêm yết mua vào 172 triệu đồng và bán ra 175 triệu đồng, tăng 4,8 triệu đồng so với chốt ngày 24.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 15,9 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 đến nay lỗ 18,9 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng ngay lập tức tăng mạnh. Lúc 8 giờ 46, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,779 - 2,865 triệu đồng, tăng 155.000 - 160.000 đồng; bạc 1 kg là 74,107 - 76,4 triệu đồng, tăng 4,13 - 4,26 triệu đồng so với chốt ngày 24.3.

Tại thời điểm 8 giờ 48, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,786 - 2,872 triệu đồng, tăng 150.000 - 154.000 đồng; bạc 1 kg có giá 74,293 - 76,586 triệu đồng, tăng 4 - 4,1 triệu đồng so với chốt ngày hôm qua.

Dù bật tăng mạnh, song tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc hiện đã giảm hơn 22 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 2 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.587 USD/ounce, tăng 113,7 USD/ounce, tương đương 2,54%; giá bạc giao ngay ở mức 73,5 USD/ounce, tăng 2,39 USD/ounce, tương đương 3,36% so với giá đóng cửa phiên trước.