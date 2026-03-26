Giá vàng giảm mạnh, Bảo Tín Minh Châu giảm gần 5 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng mỗi lượng 2,5 triệu đồng, mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu 4 lần giảm giá vàng chỉ trong vòng 1 giờ sau khi mở cửa hoạt động trở lại vào trưa 26.3. Chiều 25.3, công ty này đã tạm đóng cửa để phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin. Đến 12 giờ ngày 26.3, công ty mở cửa hoạt động trở lại. Giá vàng miếng SJC của Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 167,8 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Tương tự, Công ty Phú Quý, Doji… cũng giảm mạnh giá mua vàng miếng xuống 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh giá vàng sau thời gian tạm đóng cửa AENH: NGỌC THẮNG

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9, động thái giảm giá mạnh của Công ty Bảo Tín Minh Châu khiến đơn vị này không còn là công ty có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Công ty Bảo Tín Minh Châu 4 lần giảm giá vàng nhẫn với tổng mức 4,9 triệu đồng/lượng, mua vào còn 167,6 triệu đồng, bán ra 170,6 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 4 triệu đồng, mua vào còn 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 167,8 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng…

Đầu giờ chiều 26.3, giá vàng thế giới giảm mạnh từ mức 4.522 USD mỗi ounce xuống 4.415 USD rồi sau đó phục hồi trở lại mức 4.456 USD/ounce. Giá kim loại quý thế giới hiện vẫn biến động trong biên độ rộng. Các nhà đầu tư vàng thế giới thực hiện bán vàng. Quỹ đầu tư SPDR đã bán ra 0,57 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.052,42 tấn.