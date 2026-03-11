Giá vàng bật tăng, giá bạc giảm nhẹ

Trong buổi sáng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) không có nhịp điều chỉnh nào thêm sau khi niêm yết giá đầu giờ.

Giá mỗi lượng vàng miếng SJC được mua vào 184,2 triệu đồng và bán ra 187,2 triệu đồng, tăng 1,1 triệu đồng so với chốt ngày 10.3 và tăng 3,1 triệu đồng so với chốt ngày 9.3.

Suốt từ khi mở cửa thị trường tới khoảng 11 giờ, giá bạc không có nhiều biến động. Mỗi kg bạc được bán ra dao động quanh mức trên dưới 91 triệu đồng.

Giá bạc 1 lượng và 1 kg lần lượt được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra tại thời điểm 10 giờ 59 như sau: 3,3 triệu đồng - 3,402 triệu đồng, giảm 5.000 đồng; 88 triệu đồng - 90,72 triệu đồng, giảm 133.000 đồng so với chốt ngày 10.3.

Sáng nay, giá bạc giảm nhẹ so với chốt ngày hôm qua ẢNH: ACR

Lúc 11 giờ 1, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,301 triệu đồng - 3,403 triệu đồng, giảm 24.000 đồng - 25.000 đồng; bạc 1 kg có giá 88,026 triệu đồng - 90,746 triệu đồng, giảm 640.000 đồng - 667.000 đồng đồng so với chốt ngày 10.3.

Từ đầu tháng 2 tới nay, dưới ảnh hưởng của diễn biến bất ổn địa chính trị, giá vàng, giá bạc biến động rất mạnh, khó lường.

Ngày 2.3, giá vàng bán ra đạt đỉnh ở mức sát 191 triệu đồng/lượng, giá bạc cao nhất trong ngày cũng lên tới gần 99 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, sau đó cả giá vàng và bạc đều theo xu hướng chủ đạo là giảm dần.

Ngày 9.3, khi giá dầu thế giới tăng vọt vượt 100 USD/thùng, giá 2 loại kim loại quý ngay lập tức "lao dốc", rồi lại bật tăng mạnh trở lại trong ngày 10.3.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm 11 giờ 11 (giờ Việt Nam) hôm nay, giá vàng giao ngay ở mức 5.204 USD/ounce, tăng 0,26%; giá bạc giao ngay ở mức 88,15 USD/ounce, giảm 0,05%.

Không nên đầu tư lướt sóng

Nhìn nhận lại diễn biến thị trường từ cú giảm sốc ngày 9.3 tới nay, ông Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi) phân tích, việc giá dầu tăng mạnh trong khi vàng, bạc, chứng khoán đều giảm là phản ứng khá điển hình khi nền kinh tế toàn cầu xuất hiện cú sốc chi phí.

Giá vàng bật tăng liên tiếp 2 ngày qua sau nhịp giảm mạnh ngày 9.3 ẢNH: NGỌC THẮNG

Với việc giá dầu neo cao, giai đoạn đầu, thị trường tập trung vào yếu tố lãi suất và chính sách tiền tệ. Khi lạm phát có nguy cơ tăng, lãi suất có thể duy trì ở mức cao, từ đó tạo áp lực nhất định lên vàng và thị trường chứng khoán.

"Tuy nhiên, nếu chi phí năng lượng cao kéo dài, nền kinh tế toàn cầu có thể đối mặt với những thách thức về tăng trưởng. Khi đó, nhu cầu đối với các tài sản phòng vệ như vàng, bạc thường có xu hướng gia tăng trở lại", ông Huy nói.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thời gian tới, giá vàng có thể có kịch bản đi ngang và tích lũy thay vì xu hướng tăng hay giảm rõ rệt do cân bằng giữa các xu hướng.

Giá vàng có thể sẽ chịu tác động tiêu cực từ đà tăng của đồng USD do lo ngại lạm phát gia tăng trở lại trong giai đoạn tới. Cạnh đó, rủi ro địa chính trị khiến nhu cầu phòng thủ vào tài sản an toàn tiếp tục gia tăng.

"Với vùng giá và bối cảnh hiện tại, vàng vẫn là tài sản nắm giữ mang tính phòng thủ nhưng tỷ trọng thấp 5 - 10% vì giá vàng khó có thể có xu hướng tăng mạnh như năm 2025", ông Minh đánh giá.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu vẫn khá lạc quan về triển vọng thị trường vàng, bạc trong năm nay. Dù có những nhịp điều chỉnh rung lắc, song với bối cảnh nhiều yếu tố bất ổn bủa vây, kênh đầu tư vào các loại kim loại quý này vẫn được xem là nơi trú ẩn an toàn. "Vấn đề mấu chốt là tuyệt đối không nên đầu tư kiểu lướt sóng, nhất là dùng đòn bẩy tài chỉnh", ông Hiếu lưu ý.

Ông Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh, cần theo dõi sát các yếu tố kinh tế vĩ mô then chốt, đặc biệt là giá năng lượng, lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Cạnh đó, đa dạng hóa danh mục đầu tư là nguyên tắc quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc phân bổ hợp lý giữa các loại tài sản như cổ phiếu, vàng, bạc và một số hàng hóa cơ bản có thể giúp ổn định danh mục khi thị trường biến động.