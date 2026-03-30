Giá vàng chiều 30.3 bất ngờ tăng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC hiện là 170,8 triệu đồng và bán ra 173,8 triệu đồng, tăng 2,4 triệu đồng so với giá niêm yết lúc 8 giờ 18; tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 29.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 17,1 triệu đồng.

Giá vàng "hạ nhiệt" thời gian gần đây, song chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn khá cao. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Với giá bạc, sau các nhịp giảm buổi sáng, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng dần. Lúc 13 giờ 39, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 70,773 - 72,960 triệu đồng, tăng 2 - 2,5 triệu đồng so với giá mở cửa thị trường hôm nay; tăng 933.000 - 960.000 đồng so với chốt ngày 29.3.

Tại thời điểm 13 giờ 24, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 70,666 - 72,853 triệu đồng, tăng 1,86 - 1,92 triệu đồng so với giá mở cửa hôm nay; tăng 773.000 - 800.000 đồng so với chốt ngày 29.3. Trong tháng này, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá đỉnh trong tháng, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm gần 26 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 14 giờ 04 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.525,5 USD/ounce, tăng 32,5 USD/ounce, tương đương 0,72%; giá bạc giao ngay ở mức 70,16 USD/ounce, tăng 0,54 USD/ounce, tương đương 0,78% so với giá đóng cửa tuần qua.