Kinh tế

Giá vàng, giá bạc đồng loạt giảm ngay đầu tuần

Đan Thanh
30/03/2026 09:13 GMT+7

Mở cửa thị trường sáng nay 30.3, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm so với chốt tuần trước. Giá vàng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, giá bạc giảm khoảng 1 triệu đồng/kg.

Suốt từ khi mở cửa thị trường đến 9 giờ hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ điều chỉnh giá vàng 1 lần. Giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC là 168,4 triệu đồng và bán ra 171,4 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng so với chốt tuần qua.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 19,5 triệu đồng.

Dù giá vàng "hạ nhiệt" thời gian gần đây, song chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn neo cao. Hiện, mức chênh này khoảng 29 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng lập tức giảm so với chốt tuần qua. Lúc 8 giờ 40, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,581 - 2,661 triệu đồng, giảm 38.000 - 39.000 đồng; bạc 1 kg là 68,827 - 70,960 triệu đồng, giảm 1,01 - 1,04 triệu đồng.

Từ 9 giờ ngày 1.4, ngoài các kênh hiện tại, khách hàng có thể đặt mua bạc của Ancarat trực tiếp trên app của Ngân hàng Quân đội (MB).

Tại thời điểm 8 giờ 46, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,587 - 2,667 triệu đồng, giảm 34.000 - 35.000 đồng; bạc 1 kg có giá 68,986 - 71,119 triệu đồng, giảm 907.000 - 934.000 đồng.

Trong tháng này, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá đỉnh trong tháng, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 27 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 53 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.470,5 USD/ounce, giảm 22,5 USD/ounce, tương đương 0,5%; giá bạc giao ngay ở mức 68,45 USD/ounce, giảm 1,18 USD/ounce, tương đương 1,69% so với giá đóng cửa tuần qua.

Ông Neil Welsh, Giám đốc bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định, mặc dù có hoạt động bắt đáy trong tuần qua, thị trường vàng vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, tìm kiếm bằng chứng cho thấy tình hình hỗn loạn ở Trung Đông sẽ được kiểm soát hoặc kéo dài đủ để thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại.

Hiện, giá vàng đang giảm khoảng 20% so với đỉnh cuối tháng 1. Sự phục hồi từ dưới 4.100 USD/ounce vừa qua là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá. Khi các yếu tố tình thế ổn định, vàng có thể quay trở lại vai trò tự nhiên là tài sản trú ẩn an toàn.

