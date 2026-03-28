Giá bạc tăng 2 triệu đồng, người mua vẫn lỗ nặng

Thanh Xuân
28/03/2026 09:23 GMT+7

Ngày 28.3, giá bạc trong nước tăng mỗi ký 2 triệu đồng khi giá thế giới phục hồi. Tuy nhiên, mức tăng hiện vẫn không chắc chắn.

Sáng 28.3, Công ty Phú Quý tăng giá mua bạc thỏi lên 69,89 triệu đồng mỗi kg, bán ra 72,05 triệu đồng. Công ty Ancarat cũng tăng giá mua vào Ngân Long Quảng Tiến lên 69,84 triệu đồng, bán ra 72 triệu đồng…

Giá bạc trong nước tăng gần 2 USD/ounce (tương đương 2,55%), lên 69,62 USD/ounce. Bạc tăng giá trở lại nhưng vẫn ở mức thấp kể từ cuối tháng 1 đến nay. Ngay sau khi lập đỉnh ở 123 USD/ounce, bạc đã mất gần một nửa. Giá hồi phục nhẹ nhưng vẫn thiếu vững chắc khi các yếu tố vĩ mô tiếp tục chi phối.

Giá bạc Phú Quý tăng 2 triệu đồng/kg

Đồng USD tăng liên tiếp bốn phiên, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì sát vùng đỉnh 8 tháng, đang tạo lực hút đáng kể đối với dòng vốn toàn cầu. Tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không còn đóng vai trò "bệ đỡ" cho kim loại quý như trước. Ngược lại, rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng đẩy giá dầu đi lên, làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn, đặc biệt khi nhà đầu tư ưu tiên các kênh sinh lợi ổn định hơn. Đây là yếu tố gián tiếp gây sức ép lên giá bạc.

Diễn biến của bạc hiện phụ thuộc lớn vào xu hướng lợi suất trái phiếu Mỹ. Khi lợi suất neo cao, dư địa phục hồi của bạc bị thu hẹp đáng kể. Việc giá từng xuyên thủng ngưỡng 70 USD/ounce mang tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, cho thấy nguy cơ điều chỉnh sâu vẫn hiện hữu, với vùng 62 USD/ounce có thể được kiểm định nếu áp lực kéo dài.

Những người mua bạc vẫn đang ôm lỗ chưa biết đến khi nào mới về bờ.

Giá vàng hôm nay 28.3.2026: Bật tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng thế giới tăng trở lại đẩy thị trường trong nước lên sát 173 triệu đồng một lượng.

