Giá vàng sáng 27.3 giảm nhẹ, giá bạc nhích tăng

Chưa đầy 20 phút kể từ khi mở cửa thị trường sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng 2 lần với một nhịp giảm và một nhịp tăng.

Lúc 8 giờ 49, mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết mua vào 167,6 triệu đồng và bán ra 170,6 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với chốt ngày 26.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 20,3 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 đến nay lỗ 23,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng giảm nhẹ, giá bạc nhích tăng ẢNH: ĐT

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc lại nhích tăng so với chốt ngày 26.3. Lúc 8 giờ 33, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,570 - 2,650 triệu đồng, tăng 42.000 - 44.000 đồng; bạc 1 kg là 68,533 - 70,667 triệu đồng, tăng 1,06 - 1,17 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 39, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,574 - 2,654 triệu đồng, tăng 8.000 - 9.000 đồng; bạc 1 kg có giá 68,639 - 70,773 triệu đồng, tăng 213.000 - 240.000 đồng.

Trong tháng này, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá đỉnh trong tháng, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm 28 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.418,4 USD/ounce, tăng 41,2 USD/ounce, tương đương 0,94%; giá bạc giao ngay ở mức 68,47 USD/ounce, tăng 0,58 USD/ounce, tương đương 0,85% so với giá đóng cửa phiên trước.

Theo ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, các yếu tố truyền thống như lợi suất trái phiếu, đồng USD và vị thế đầu cơ chỉ giải thích được một phần nhỏ sự sụt giảm của giá vàng gần đây. Áp lực căng thẳng trên thị trường là nguyên nhân chính, khi nhà đầu tư bán vàng để tăng thanh khoản trong các giai đoạn biến động.

Trong lịch sử, vàng thường giảm ban đầu trong các sự kiện địa chính trị lớn trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Căng thẳng địa chính trị kéo dài sẽ là trụ cột hỗ trợ giá vàng, ngay cả khi có biến động ngắn hạn.

Trong mô hình cơ sở, ông Nitesh Shah dự báo, giá vàng kết thúc năm nay quanh mức 5.020 USD/ounce. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng giá đạt 6.000 USD/ounce dựa trên các rủi ro địa chính trị mới.