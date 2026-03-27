Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng sáng 27.3 giảm nhẹ, giá bạc nhích tăng

Đan Thanh
27/03/2026 09:25 GMT+7

Mở cửa thị trường sáng nay 27.3, giá vàng và giá bạc diễn biến trái chiều. Giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng, trong khi đó giá bạc nhích tăng.

Chưa đầy 20 phút kể từ khi mở cửa thị trường sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng 2 lần với một nhịp giảm và một nhịp tăng.

Lúc 8 giờ 49, mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết mua vào 167,6 triệu đồng và bán ra 170,6 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với chốt ngày 26.3. 

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 20,3 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 đến nay lỗ 23,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng giảm nhẹ, giá bạc nhích tăng

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc lại nhích tăng so với chốt ngày 26.3. Lúc 8 giờ 33, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,570 - 2,650 triệu đồng, tăng 42.000 - 44.000 đồng; bạc 1 kg là 68,533 - 70,667 triệu đồng, tăng 1,06 - 1,17 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 39, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,574 - 2,654 triệu đồng, tăng 8.000 - 9.000 đồng; bạc 1 kg có giá 68,639 - 70,773 triệu đồng, tăng 213.000 - 240.000 đồng.

Trong tháng này, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá đỉnh trong tháng, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm 28 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.418,4 USD/ounce, tăng 41,2 USD/ounce, tương đương 0,94%; giá bạc giao ngay ở mức 68,47 USD/ounce, tăng 0,58 USD/ounce, tương đương 0,85% so với giá đóng cửa phiên trước.

Theo ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, các yếu tố truyền thống như lợi suất trái phiếu, đồng USD và vị thế đầu cơ chỉ giải thích được một phần nhỏ sự sụt giảm của giá vàng gần đây. Áp lực căng thẳng trên thị trường là nguyên nhân chính, khi nhà đầu tư bán vàng để tăng thanh khoản trong các giai đoạn biến động.

Trong lịch sử, vàng thường giảm ban đầu trong các sự kiện địa chính trị lớn trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Căng thẳng địa chính trị kéo dài sẽ là trụ cột hỗ trợ giá vàng, ngay cả khi có biến động ngắn hạn.

Trong mô hình cơ sở, ông Nitesh Shah dự báo, giá vàng kết thúc năm nay quanh mức 5.020 USD/ounce. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng giá đạt 6.000 USD/ounce dựa trên các rủi ro địa chính trị mới.

Giá vàng giảm mạnh, Bảo Tín Minh Châu giảm gần 5 triệu đồng/lượng

Đầu giờ chiều 26.3, giá vàng trong nước giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng, riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm gần 5 triệu đồng sau khi mở cửa bán lại vào trưa cùng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giảm giá bạc giảm giá bạc giá bạc Phú Quý Mua bán vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận