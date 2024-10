Giá vàng còn tăng đến bao giờ?

Giá vàng tăng kỷ lục

Ngày 31.10, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 50.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, chính thức lập mốc lịch sử mới. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào lên 88,6 triệu đồng, bán ra 89,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào 88,65 triệu đồng, bán ra 89,65 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 87,6 triệu đồng, bán ra 89,3 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn bám sát vàng miếng SJC, chỉ còn thấp hơn từ 200.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC đưa giá mua vào 88 triệu đồng, bán ra 90 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức giá từ 91,3 - 91,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC lên 90 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước tăng mạnh được cho là xuất phát từ đà tăng của kim loại quý trên thị trường thế giới, đã lên gần mức 2.800 USD/ounce. Giá vàng thế giới ngày 31.10 có lúc tăng lên 2.790 USD và giảm nhẹ về mức 2.780 USD/ounce vào buổi chiều. So với những ngày đầu tháng 10, giá vàng thế giới đã tăng 180 USD/ounce (tương đương 6,9%), nhưng nếu so với đầu năm, vàng đã tăng 720 USD, tức đi lên 34,7%. Đây là mức tăng chưa từng có trên thị trường vàng.

Với vàng trong nước, so với mức giá đầu năm, vàng nhẫn hiện nay tăng 26,5 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 42%; còn vàng miếng SJC tăng 19 triệu đồng/lượng, tương ứng 26,7%. Với mức tăng này, những người đang nắm giữ vàng có lời lớn. Hội đồng vàng thế giới vừa công bố báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý 3/2024, chỉ ra rằng giá vàng đạt mức cao nhất trong lịch sử, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng nhưng làm giảm nhu cầu vàng trang sức tại nhiều thị trường ASEAN, bao gồm VN. Trong khi các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia và Malaysia ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số về nhu cầu vàng theo từng năm, VN là trường hợp ngoại lệ với mức sụt giảm mạnh. Cụ thể, nhu cầu vàng miếng và vàng xu tại VN giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và giảm 10% so với mức trung bình cả năm 2023. Nhu cầu vàng trang sức tại VN trong quý 3 giảm 15% so với quý trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá vàng trong nước tăng cao, khiến người tiêu dùng e ngại mua mới.

Cẩn trọng đu đỉnh

Nhu cầu vàng của VN giảm, theo các chuyên gia, phần lớn đến từ cung không đáp ứng nhu cầu. Còn sự quan tâm đến vàng vẫn rất lớn. Vì vậy, sau khi lập đỉnh 2.790 USD/ounce, nhiều người đang tự hỏi giá vàng thế giới sẽ đi về đâu.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng giá vàng thế giới giảm nhẹ trước mốc đỉnh khiến giới đầu tư phân vân, không rõ xu hướng tăng của kim loại quý này đã dừng lại hay chưa. Nên để có thể dự báo giá vàng trong thời gian tới, cần quan sát thêm một số sự kiện quan trọng trong tuần có thể tác động đến đường đi của kim loại quý. Trước tiên là bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, thông tin được công bố trong thứ sáu (1.11). Thông thường, bảng lương phi nông nghiệp là dữ liệu đáng chú ý. Diễn biến tuần này càng được quan tâm hơn vì số liệu tháng 10 là thông số cuối cùng phản ánh thị trường lao động Mỹ trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào thứ ba (5.11) để chọn ra người lãnh đạo Nhà Trắng. Với hai sự kiện quan trọng liên tiếp, có thể dự báo giá vàng dao động theo biên độ rộng. Bảng lương phi nông nghiệp dự báo có 108.000 việc làm mới trong tháng 10, một con số khá khiêm tốn. Nếu thông tin công bố xấp xỉ dự báo, chứng tỏ kinh tế Mỹ đã hạ nhiệt, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất sẽ rõ ràng hơn. Trong trường hợp này, giá vàng có điều kiện để bật tăng với mục tiêu 2.850 USD/ounce.

"Kết quả ai là tổng thống Mỹ chưa xác định sẽ tác động thế nào đến giá vàng. Tuy nhiên, cần lưu ý khi có kết quả bầu cử, giá vàng có khả năng dao động mạnh với ngưỡng kháng cự 2.865 USD/ounce. Nếu giá vàng không vượt mức giá này, nhiều khả năng sẽ giảm sâu sau đó. Đối với thị trường vàng trong nước, sau khi chạm mức 90 triệu đồng/lượng, tâm lý chờ đợi sẽ là trạng thái chủ yếu. Chỉ khi giá vàng thế giới vượt mức 2.865 USD/ounce, giá vàng trong nước mới có thể bứt xa mức 90 triệu đồng/lượng. Trường hợp giá vàng thế giới vượt mức 2.865 USD/ounce, mức giá kế tiếp sẽ là 2.920 USD/ounce. Khi đó, giá vàng trong nước sẽ chạm mức 94 triệu đồng/lượng", chuyên gia Dương Anh Vũ dự báo.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, thừa nhận giá vàng thế giới chưa bao giờ tăng đều lên 35% như năm nay. Hiện giá vàng thế giới tiến gần mức 2.800 USD/ounce nhưng đây chưa phải mức cản lớn, mức tâm lý là 3.000 USD/ounce.

"Trước đây nhiều năm, khi nói đến giá vàng lên 100 triệu đồng/lượng, không ai tưởng tượng được, nhưng nay mức này có thể đạt được khi giá vàng thế giới tăng cao. Giá kim loại quý hiện nay đang có nhiều yếu tố hỗ trợ. Trước mắt là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi càng đến gần ngày bầu cử nhưng thông tin tương phản giữa hai ứng cử viên càng nhiều hơn. Tuy nhiên ai lên làm tổng thống thì cũng phải có chính sách giải quyết bài toán về nợ công của nước này đang ở mức rất cao. Yếu tố thứ hai hỗ trợ giá vàng xuyên suốt những tháng qua là sự bất ổn chính trị từ các nước. Thêm vào đó, nhu cầu mua vàng trên thị trường hiện vẫn ở mức cao. Ngoại trừ Trung Quốc không mua vàng 6 tháng qua, ngân hàng trung ương các nước liên tục mua vàng từ đầu năm đến nay, khối lượng tăng thêm 697 tấn vàng trong 3 quý năm 2024, bằng cả năm 2022. Dự đoán trong năm nay, số vàng các ngân hàng trung ương mua vào lên khoảng 1.000 tấn. Tuy nhiên, giá vàng lên cao thì cũng sẽ có bước điều chỉnh giảm nên những người mua vàng cần thận trọng ở mức giá cao kỷ lục này, tránh bị đu đỉnh", ông Huỳnh Trung Khánh lưu ý.

Tương tự, chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh cũng cho rằng mức giá vàng thế giới 3.000 USD/ounce có thể đạt được trong thời gian tới. Trong bối cảnh bất ổn, nhu cầu các kênh trú ẩn an toàn lên ngôi. Yếu tố tiếp theo tác động đến giá vàng là xu hướng giảm lãi suất từ ngân hàng trung ương các nước và đặc biệt mới đây là từ Fed. Đà tăng giá của vàng hiện nay có thể sẽ được điều chỉnh sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bởi các thông tin đã phản ánh vào giá vàng thời gian qua. Đó là điều cần lưu ý nếu chọn vàng để mua lúc này.