Giá vàng giảm hơn 5 triệu/lượng trong buổi sáng

Từ khi mở cửa giao dịch tới 12 giờ, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm giá vàng 4 lần, tổng mức giảm 5,1 - 4,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với chốt ngày 18.6. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC được mua vào và bán ra ở 143,7 - 146,7 triệu đồng.

Từ đầu tháng tới nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 12,3 triệu đồng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 15 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm mạnh ẢNH: ĐT

Hôm nay, giá bạc cũng giảm mạnh so với chốt ngày 18.6. Các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... bán ra mỗi kg bạc chủ yếu 66 - 67 triệu đồng.

Tại thời điểm gần 12 giờ, giá bán mỗi kg bạc dao động 66,3 - 66,8 triệu đồng, giảm gần 3 triệu đồng/kg so với chốt ngày 18.6.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 57 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.125,9 SD/ounce, giảm 82,4 USD (tương đương 1,96%); giá bạc giao ngay là 63,37 USD/ounce, giảm 2,19 USD (tương đương 3,37%) so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng, bạc đang chịu tác động mạnh từ thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố là giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5 - 3,75%/năm; khả năng cao có một đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm.

Tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân cho rằng, đầu tư vàng, bạc ở hiện tại cần phân biệt rõ giữa hoạt động đầu cơ ngắn hạn và tích trữ dài hạn.

Đây không phải là giai đoạn phù hợp để kỳ vọng lợi nhuận nhanh trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng lại là thời điểm tương đối thuận lợi cho những nhà đầu tư có chiến lược tích sản dài hạn.