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Kinh tế

Giá vàng giảm liên tiếp chiều 20.7

Đan Thanh
Đan Thanh
Chiều nay 20.7, giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp 3 nhịp, nâng tổng mức giảm giá trong ngày lên 1,5 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra.

Từ khi mở cửa thị trường tới gần 15 giờ 30 hôm nay 20.7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 4 nhịp liên tiếp, trong đó 3 nhịp giảm trong buổi chiều.

Tại thời điểm 15 giờ 22, giá mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 143 - 146 triệu đồng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng so với chốt ngày 19.7.

Giá vàng giảm liên tiếp chiều 20.7- Ảnh 1.
Giá vàng giảm liên tiếp chiều 20.7- Ảnh 2.

Hôm nay 20.7, giá bạc tăng song giá vàng lại liên tiếp được điều chỉnh giảm

ẢNH: ĐAN THANH

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... lúc hơn 15 giờ hôm nay niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 141,5 - 145 triệu đồng; 142,4 - 146,4 triệu đồng; 142,4 - 146,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 18 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay lại ghi nhận tăng so với chốt ngày 19.7. Giá bán ra duy trì từ khi mở cửa tới khoảng hơn 15 giờ quanh mức 58 - 59 triệu đồng/kg.

Khoảng hơn 15 giờ, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... bán ra mỗi kg bạc dao động từ 59,3 - 59,5 triệu đồng, tăng khoảng 1 - 1,5 triệu đồng, tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 9 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.018,5 USD/ounce, tăng 1,4 USD (tương đương 0,03%); giá bạc giao ngay là 56,87 USD/ounce, tăng 1,04 USD (tương đương 1,87%) so với giá đóng cửa tuần qua.

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