Giá vàng giảm mạnh, có lặp lại chuyện 9 năm mới vượt đỉnh cũ?

Vì sao giá vàng "lao dốc"?

Giá vàng thế giới vừa trải qua đợt giảm mạnh trong những ngày cuối tháng 10. Từ mức gần 4.141 USD/ounce chốt phiên 21.10, giá vàng giao ngay giảm xuống khoảng 3.875 USD/ounce vào cuối phiên 30.10, tương đương giảm 6,4%.

Tại thời điểm 11 giờ 8 hôm nay 4.11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.946,6 USD/ounce, tăng 0,43% so với giá chốt phiên trước, song thấp hơn gần 30% so với đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce thiết lập trong phiên 29.1.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại vàng có thể bước vào chu kỳ suy giảm kéo dài, tương tự giai đoạn sau đỉnh năm 2011, khi kim loại quý này mất khoảng 9 năm mới vượt mức giá kỷ lục trước đó.

Trao đổi với Thanh Niên, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), phân tích đợt giảm giá mạnh vừa qua xuất phát từ 3 nguyên nhân chính: sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ, đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, cùng áp lực bán tháo trên thị trường tài chính quốc tế.

Giá vàng hiện tại đã giảm gần 30% so với đỉnh đầu năm 2026 ẢNH: ĐAN THANH

Tại cuộc họp ngày 28.10, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75 - 4%, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao. Điều này củng cố lo ngại Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Dẫn số liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), bà Trang Anh cho biết, trong tháng 9, giá vàng giảm 8,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 53 điểm cơ bản và chỉ số USD (DXY) tăng khoảng 2%. Những diễn biến này cho thấy môi trường lãi suất và tỷ giá đang tạo sức ép đáng kể lên giá vàng.

Cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến một số nhà đầu tư phải bán cả vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ và bổ sung thanh khoản.

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân nhận định, giá vàng giảm gần 30% so với đỉnh ghi nhận hồi tháng 1 cho thấy thị trường đang trải qua một đợt tái định giá rất mạnh, không còn là điều chỉnh thông thường.

Tuy nhiên, những động lực nền tảng hỗ trợ vàng vẫn hiện hữu, chưa đủ cơ sở kết luận chu kỳ tăng giá dài hạn đã chấm dứt.

Cần chuyển từ tư duy đầu cơ theo sóng giá sang phân bổ tài sản dài hạn

Nhìn lại lịch sử, ông Lê Bá Chí Nhân cho biết, giá vàng thế giới từng lập đỉnh khoảng 1.920 USD/ounce vào năm 2011, sau đó "lao dốc" xuống khoảng 1.050 USD/ounce vào cuối năm 2015, tương đương mức giảm khoảng 45%. Phải đến năm 2020, tức khoảng 9 năm sau, giá vàng mới vượt đỉnh cũ.

Nguyên nhân chủ yếu khiến vàng suy giảm trong giai đoạn này là kinh tế Mỹ phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, Fed chuyển sang thắt chặt tiền tệ, đồng USD mạnh lên, lãi suất thực tăng và dòng vốn rút khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng. Nhu cầu trú ẩn cũng suy yếu khi những bất ổn tài chính dần được kiểm soát.

Nhà đầu tư cần chuyển từ tư duy đầu cơ theo sóng giá sang phân bổ tài sản dài hạn ẢNH: ĐAN THANH

Hiện tại, nguy cơ suy giảm kéo dài có thể gia tăng nếu Fed duy trì lãi suất cao, kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát và rủi ro địa chính trị hạ nhiệt.

Đặc biệt, nếu các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vàng, trong khi dòng vốn chuyển sang cổ phiếu và các tài sản sinh lời khác, thị trường sẽ mất đi những nguồn lực hỗ trợ quan trọng.

"Không loại trừ một chu kỳ điều chỉnh kéo dài 2 - 3 năm, thậm chí lâu hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để dự báo vàng sẽ lặp lại nguyên vẹn chu kỳ 9 năm trước đây", ông Nhân nói.

Đồng quan điểm, TS Đào Lê Trang Anh cho rằng, nguy cơ vàng bước vào chu kỳ suy giảm kéo dài tương tự giai đoạn 2011 - 2015 là có, nhất là khi đồng USD mạnh lên và thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng giai đoạn hiện nay là nhu cầu vàng có nền tảng đa dạng hơn, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương, nhà đầu tư châu Á và xu hướng đa dạng hóa dự trữ quốc tế.

"Đáng chú ý, dù giá vàng giảm 8,5% trong tháng 9, các quỹ ETF vàng vẫn ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 10 tỉ USD. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư dài hạn chưa suy yếu đồng loạt, khác với giai đoạn dòng vốn rút mạnh khỏi vàng trước đây.

Bên cạnh đó, rủi ro nợ công gia tăng tại các nền kinh tế phát triển, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và bất ổn địa chính trị kéo dài cũng tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường vàng", bà Trang Anh nói.

Về chiến lược đầu tư, TS Lê Bá Chí Nhân lưu ý, vàng có thể mất giá trong một chu kỳ kinh tế, nhưng giá trị chiến lược của vàng nằm ở khả năng bảo toàn tài sản trước những rủi ro. Nhà đầu tư cần chuyển từ tư duy đầu cơ theo sóng giá sang phân bổ tài sản dài hạn, tránh "bắt đáy" theo tâm lý đám đông, sử dụng đòn bẩy hoặc dồn toàn bộ vốn vào vàng.