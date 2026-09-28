Giá vàng giảm thẳng đứng, mất mốc 140 triệu/lượng

Tại thời điểm gần 14 giờ 30 hôm nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 139,4 - 142,4 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

Vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức giá thấp nhất 1 tháng trở lại đây (30.8 - 28.9). Đáng chú ý, suốt tháng qua, đây là lần đầu tiên giá mua vào vàng miếng SJC dưới 140 triệu đồng/lượng.

Giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 6,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong 1 tháng qua.

Lúc 14 giờ 20 hôm nay, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng bằng giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá mỗi lượng vàng được DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 139,7 - 143,7 triệu đồng (mua - bán). Bảo Tín Mạnh Hải mua - bán mỗi lượng vàng ở 139,9 - 143,9 triệu đồng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang dần tăng lên ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC, Phú Quý đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 11,3 triệu đồng/lượng. Vàng DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng chênh 12,8 triệu đồng; vàng Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn 13 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi hôm nay tăng rõ rệt so với mức chênh khoảng 9 - 10 triệu đồng/lượng duy trì tuần trước.

Giá bạc hôm nay giảm so với chốt tuần qua. Từ khi mở cửa tới hơn 14 giờ, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu 58 - 59 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ 5, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 58,45 triệu đồng (giảm 1,81 triệu đồng); 58,77 triệu đồng (giảm 2,13 triệu đồng); 59,06 triệu đồng (giảm 1,84 triệu đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 10 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.161,9 USD/ounce, giảm 122,3 USD (tương đương 2,85%); giá bạc thế giới giao ngay là 61,13 USD/ounce, giảm 3,06 USD (tương đương 4,76%) so với giá đóng cửa phiên trước.