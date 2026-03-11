Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 11.3.2026: Tăng ngày thứ 3 khi nhà đầu tư mua trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/03/2026 09:21 GMT+7

Vàng trong nước tiếp tục tăng ngày thứ 3 liên tiếp. Kim loại quý tăng khi nhà đầu tư quay lại vàng trước thông tin giá dầu hạ nhiệt.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng, mua vào lên 184,2 triệu đồng, bán ra 187,2 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng, lên 185,5 triệu đồng, còn bán ra lên 187,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 400.000 đồng, mua vào 184,1 triệu đồng, bán ra 186,1 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 1,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 183,9 triệu đồng, bán ra 186,9 triệu đồng. Như vậy chỉ trong 3 ngày qua, vàng đã tăng 4,7 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay 11.3.2026: Tăng ngày thứ 3 khi nhà đầu tư mua trở lại- Ảnh 1.

Giá vàng tăng ngày thứ 3 liên tiếp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá vàng thế giới tăng 25 USD mỗi ounce, lên 5.217 USD. Vàng tăng trở lại khi nỗi lo về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ tái hiện. Việc dầu giảm giá khiến lạm phát giảm bớt, điều này càng tăng dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và triển vọng chính sách ôn hòa hơn. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC tuần tới đang ở mức 99,4%. Thêm vào đó, xác suất cắt giảm lãi suất đã giảm xuống còn khoảng một nửa và chỉ còn khoảng một phần năm so với một tuần trước.

Các nhà đầu tư quay trở lại vàng khi diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có hồi kết. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện mua lại 2,86 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ lên 1.073,57 tấn. Trong 4 phiên giao dịch trước đó, quỹ này liên tục bán ra với tổng khối lượng lên 28,34 tấn.

