Giá vàng hôm nay 13.6.2024: SJC đứng yên phiên thứ 5 liên tiếp ở sát 77 triệu đồng

Sáng 13.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục đứng yên khi mua vào 74,98 triệu đồng/lượng và bán ra 76,98 triệu đồng. Giá mua bán vàng miếng tại các công ty khác cũng tương tự. Giá vàng miếng đã đứng yên 5 ngày qua khi Ngân hàng Nhà nước không thay đổi giá.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ lên 2.320,6 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua gần 8 USD bất chấp Mỹ giữ nguyên lãi suất ở mức cao. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang có mức 71,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 5,8 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 13.6 cao hơn thế giới 5,8 triệu đồng NGỌC THẮNG

Vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giữ nguyên giá mua vào 72,8 triệu đồng và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra, xuống 74,4 triệu đồng; Công ty PNJ tăng 200.000 đồng, đưa giá mua lên 72,9 triệu đồng, bán ra 74,6 triệu đồng…

Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang (Fed) ngày 13.6 thông báo giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, điểm bất ngờ lớn là họ dự báo chỉ có 1 đợt giảm lãi suất trong năm nay, thay vì 3 lần như dự báo hồi tháng 3. Hơn nữa, FOMC còn tin rằng lãi suất dài hạn sẽ cao hơn dự báo trước đó. Dự báo mới của các quan chức Fed cho thấy Fed vẫn tin rằng lạm phát đang hạ nhiệt và sẽ đạt mục tiêu 2%, từ đó cho phép ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách trong năm nay. Lãi suất ở mức cao thường có tác động tiêu cực đến giá vàng.

Cùng ngày, báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của nước này đi ngang so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn dự báo tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ, cũng thấp hơn dự báo...