Giá vàng hôm nay 13.7.2023: Tăng vọt lên mức cao

Sáng 13.7, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được mua vào lên 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra 67,1 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cộng thêm 50.000 đồng, đưa giá mua lên 66,65 triệu đồng, bán ra 67,25 triệu đồng. Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC trong vài tháng gần đây.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giữ nguyên giá mua 55,6 triệu đồng và bán ra 56,6 triệu đồng. Điều này đẩy giá vàng miếng SJC lên cao hơn vàng nhẫn cùng thương hiệu gần 10,7 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng vọt lên 1.956,8 USD/ounce do lạm phát Mỹ trong tháng 6 thấp hơn dự báo.

Giá vàng sáng 13.7 bật tăng mạnh NGỌC THẮNG

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 công bố hôm qua cho thấy CPI tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với dự báo tăng 3,1% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3.2021. Bên cạnh đó, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 4,8% so với cùng kỳ và 0,2% so với tháng 5. Con số này thấp hơn so với ước tính tăng 5% và 0,3%. Theo nhiều nhà phân tích, về cơ bản, dữ liệu tháng 6 có thể giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed “thở phào” nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà Fed hướng đến. Vì vậy, nhiều người vẫn nhận định khả năng cao Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp trong 2 ngày 25 - 26.7 tới.

Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI tháng 6 của Mỹ - một thước đo lạm phát được theo dõi sát sao khác - dự kiến công bố vào hôm nay (13.7 theo giờ Mỹ). Thị trường đang dự báo khả năng 92% Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 7, theo công cụ FedWatch của CME.

Theo ông Tai Wong, nhà đầu tư kim loại độc lập tại New York, vàng đã tăng nhờ chỉ số CPI thấp hơn dự báo với hy vọng rằng đợt nâng lãi suất tháng 7 có thể là đợt nâng cuối cùng...