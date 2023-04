Giá vàng hôm nay 14.4.2023: Lên cao nhất 1 năm, vàng nhẫn SJC tăng hơn nửa triệu

Ngày 14.4, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank mua vào 66,8 triệu đồng/lượng, bán ra 67,2 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng cộng 300.000 đồng sau một ngày, đưa giá mua vàng miếng lên 66,7 triệu đồng/lượng, bán ra 67,3 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn SJC tăng mạnh hơn, lên 56,15 - 57,2 triệu đồng. So với sáng hôm qua, vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng vọt lên 2.042,8 USD/ounce, cộng thêm 25 USD so với hôm qua. Đây là mức cao nhất của vàng kể từ tháng 3.2022 nhưng còn thấp hơn khoảng 30 USD so với mức cao kỷ lục đạt được vào năm 2020.

Giá vàng thế giới sáng 14.4 tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 1 năm ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hạ nhiệt trong tháng 3, Mỹ cũng công bố chỉ số giá sản xuất PPI tháng 3 giảm 0,5% so với 2, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng rằng giá sẽ không đổi. Loại trừ giá thực phẩm và năng lương, giá bán buôn cốt lõi tại Mỹ hạ 0,1% so với tháng trước, tốt hơn nhiều so với dự báo tăng 0,2% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Dữ liệu PPI đã xác nhận xu hướng lạm phát hạ nhiệt từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 công bố vào ngày 12.4 khi chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước - là mức tăng thấp nhất trong gần 2 năm.

Ngay sau báo cáo về PPI, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu giúp vàng tăng giá. Một số nhà phân tích cho rằng, những dữ liệu kinh tế trên đã củng cố đánh giá của thị trường rằng chu kỳ nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc, điều này khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư vì bản thân vàng không mang lại lợi suất...