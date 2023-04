Giá vàng hôm nay 15.4.2023: Vàng nhẫn 'bốc hơi' 700.000 đồng sau một đêm

Sáng 15.4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra 67 triệu đồng, giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó, mỗi lượng vàng miếng SJC đã bốc hơi 400.000 đồng ở chiều mua vào và mất 300.000 đồng ở chiều bán ra.

Riêng vàng nhẫn SJC lao dốc mạnh hơn, xuống còn mua vào 55,5 triệu đồng, bán ra 56,5 triệu đồng. So với sáng hôm qua, vàng nhẫn SJC giảm đến 700.000 đồng mỗi lượng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn của SJC vẫn đang ở mức 1 triệu đồng, cao hơn chênh lệch mua bán vàng miếng.

Giá vàng sáng 15.4 quay đầu giảm NGỌC THẮNG

Giá vàng quốc tế quay đầu xuống 2.005 USD/ounce, giảm 37 USD so với hôm qua. Báo cáo về doanh số bán lẻ tháng 3 tại Mỹ công bố phiên cuối tuần cho thấy, chi tiêu của người tiêu dùng giảm gấp đôi so với dự kiến. Cụ thể, doanh số bán lẻ giảm 1% trong tháng 3, nhiều hơn so với dự báo giảm 0,5% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Dữ liệu doanh số bán lẻ gây thất vọng đã lấn át tâm lý phấn khích xung quanh báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ các công ty. Bên cạnh đó, góp phần tác động tiêu cực đến giá vàng đến từ việc nhà đầu tư cho rằng khả năng 80,2% Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5, cao hơn mức định giá 70% vào đầu tuần này.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định thị trường kim loại có thể sẽ suy yếu khi bước vào giai đoạn chờ đợi trước quyết định của Fed vào tháng 5 với dự báo mức nâng lãi suất 25 điểm cơ bản. Dù vậy, giá vàng sẽ ổn định đâu đó quanh mức 2.000 USD/ounce.

Nhiều nhà phân tích cũng nhận định triển vọng của vàng vẫn tích cực, sau đợt tăng giá ấn tượng trong vài phiên vừa qua trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng có thể khiến Fed cuối cùng phải chấm dứt chu kỳ nâng lãi suất. Nhất là sau khi báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất trong tháng 3 của Mỹ cho thấy mức tăng thấp hơn dự báo. Điều này tương đương lạm phát của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã suy giảm...