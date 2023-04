Giá vàng hôm nay 26.4.2023: Nhẫn rẻ hơn vàng miếng 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 26.4 tăng 50.000 - 100.000 đồng mỗi lượng. Eximbank mua vào lên 66,6 triệu đồng và bán ra 67 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 66,45 triệu đồng, bán ra 67,05 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào 66,5 triệu đồng, bán ra 67,1 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn nhẫn cùng chất lượng 4 số 9 lên 10,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn đứng ở mức 55,8 triệu đồng chiều mua vào và bán ra 56,9 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 10,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn rẻ hơn miếng lên hơn 10 triệu đồng/lượng T.X

Giá vàng thế giới lại rớt xuống dưới mức 2.000 USD/ounce, còn 1.997 USD mỗi ounce sau khi mất 3 USD. Thông tin kinh tế Mỹ công bố không mấy khả quan khiến giá USD tăng, vàng đi xuống. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ do Conference Board khảo sát chỉ đạt được ở mức 101,3 điểm trong tháng 4, con số này thấp hơn so với tháng trước đó ở mức 104 điểm và mức dự báo 104,1 điểm. Theo giám đốc kinh tế Ataman Ozyildirim của Conference Board, mức kỳ vọng của người tiêu dùng đang ở dưới ngưỡng báo hiệu một đợt suy thoái ngắn hạn.

Ngoài ra, doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 3 đạt 683.000 căn, cao hơn so với mức 623.000 căn của tháng trước đó và đồng thời vượt khá mạnh so với kỳ vọng ở mức 630.000 căn. Đây là mức doanh số cao nhất trong vòng 7 tháng, song vẫn thấp hơn khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, Cơ quan Tài chính nhà ở Liên bang Mỹ FHFA cho biết, giá nhà tại quốc gia này tăng 0,5% trong tháng 2, nối tiếp đà tăng 0,1% của tháng trước đó và trái với dự báo giảm 0,2%.

Một thông tin đáng chú ý trên thị trường là người gửi tiền tại ngân hàng First Republic của Mỹ đã rút hơn 100 tỉ USD tiền gửi trong tháng 3, nâng mức lũy kế trong tháng 1 lượng tiền gửi bị rút ra là 72 tỉ USD, tương đương 40% tổng lượng tiền gửi của ngân hàng này. Ngân hàng First Republic trụ vững trong thời gian qua nhờ 12 ngân hàng lớn bơm tạm thời 30 tỉ USD. Theo Moody’s, First Republic đang nằm trong các tổ chức phát hành nợ cần được rà soát và có khả năng bị giảm điểm tín nhiệm trong tương lai.