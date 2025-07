Giá vàng hôm nay 2.7.2025: Rủi ro khi mua vàng nhẫn

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 118,7 triệu đồng, bán ra 120,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, xuống 119 triệu đồng, còn giá bán giữ nguyên 120,5 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 118,7 triệu đồng, bán ra 120,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 118,1 triệu đồng, bán ra 120,7 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn cũng không thay đổi nhiều. Công ty Phú Quý giảm giá 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào 114,2 triệu đồng, bán ra 117,2 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 114,3 triệu đồng, bán ra 116,9 triệu đồng… Giá mua vàng nhẫn thấp hơn bán ra từ 2,6 - 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng là 2 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy mức độ rủi ro đối với người mua vàng nhẫn hiện nay cao hơn.

Chênh lệch giá mua và bán vàng nhẫn lên 2,6 - 3 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 5 USD, lên 3.343 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 1.7), kim loại quý thế giới đã tăng lên đến 3.359 USD/ounce. Xu hướng tăng giá trở lại của vàng trong những ngày đầu tháng 7 đã giúp mức tăng trong 1 năm qua lên hơn 1.000 USD, tương ứng 44%, còn tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 25%. Vàng tăng khi giá USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3,5 năm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm thấp nhất trong 2 tháng nay. Hoạt động săn hàng giá rẻ khiến vàng tăng mạnh trở lại.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Ngân hàng Thế giới, triển vọng giá vàng sẽ có xu hướng tăng trong 18 tháng tới, trong khi giá bạc và bạch kim dự kiến sẽ còn tăng đến năm 2026. Vàng tăng giá khi địa chính trị leo thang, nhu cầu trú ẩn vào vàng lên cao. Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng trong quý đầu tiên của năm 2025 đã đẩy nhu cầu đầu tư lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục cung cấp hỗ trợ, phản ánh các chiến lược quản lý dự trữ.

Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu mạnh mẽ dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới, được hỗ trợ bởi sự gia tăng bất ổn toàn cầu và rủi ro địa chính trị. Giá vàng dự kiến sẽ tăng khoảng 35% vào năm 2025 (so với cùng kỳ năm trước), trước khi giảm nhẹ vào năm 2026 khi một số bất ổn đang thịnh hành bắt đầu giảm bớt. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ vẫn cao hơn nhiều so với chuẩn mực lịch sử - cao hơn khoảng 150% so với mức trung bình năm 2025 - 2026. Rủi ro đối với triển vọng đang nghiêng về phía tăng, với các diễn biến địa chính trị dự kiến sẽ vẫn là nguồn bất ổn chính giúp vàng tăng giá.