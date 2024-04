Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Sáng 27.4, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng một lượng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng miếng SJC với giá 83 triệu đồng và bán ra 85,2 triệu đồng, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC từ chiều 26.4 đã tăng giá mua vàng miếng lên 83 triệu đồng và bán ra 85,2 triệu đồng, tăng thêm 600.000 - 900.000 đồng so với sáng cùng ngày...

Trong khi đó, vàng nhẫn cũng gia tăng hơn nửa triệu đồng như SJC mua vào 73,8 triệu đồng, bán ra 75,5 triệu đồng; PNJ mua vào 73,8 triệu đồng và bán ra 75,5 triệu đồng...

Vàng miếng SJC sáng 27.4 tăng vượt qua 85 triệu đồng một lượng ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Mỹ đã công bố GDP quý 1 cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1,6% trong quý 1/2024, giảm so với mức 3,4% được báo cáo trong quý 4/2023 và thấp hơn mức kỳ vọng tăng trưởng được các nhà kinh tế dự báo trước đó là 2,4%. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 tăng 0,3%. Chỉ số này, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo tăng 2,7% từ Dow Jones. Tổng cộng, PCE tăng ở mức 3,7% trong quý 1/2024, sau khi tăng 2% trong quý 4/2023.

Tăng trưởng kinh tế chậm cùng với lạm phát vẫn ở mức cao tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trước tháng 9 năm nay.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi dữ liệu kinh tế được công bố. Phát biểu trên CNBC, ông Tai Wong, nhà phân tích độc lập tại New York, cho rằng phản ứng của vàng cũng cho thấy thị trường đã định giá việc lạm phát Mỹ đứng ở mức cao. Hiện tại, giá vàng có thể phụ thuộc vào tâm lý chung về tài sản rủi ro và khối lượng mua từ Viễn Đông.

Nhìn chung, nhiều nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới và nền kinh tế toàn cầu chưa hồi phục như dự báo thì vàng tiếp tục được nhiều người lựa chọn để bảo toàn tài sản.