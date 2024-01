Giá vàng hôm nay 29.1.2024: Vàng trong nước đắt đỏ

Giá vàng miếng SJC sáng 29.1 cao hơn thế giới 15,6 triệu đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 74,2 triệu đồng, bán ra 76,7 triệu đồng; Eximbank mua vào 73,5 triệu đồng, bán ra 76 triệu đồng…

Các đơn vị kinh doanh vàng không thay đổi giá vàng miếng SJC, trong khi giá vàng thế giới tăng lên đã giúp khoảng cách chênh lệch được rút ngắn. Vàng nhẫn vẫn đang giữ khoảng cách cao kỷ lục 3,65 triệu đồng/lượng so với giá thế giới. Công ty SJC mua vào 62,75 triệu đồng/lượng, bán ra 64,05 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC có giá cao hơn thế giới 15,6 triệu đồng/lượng T.X

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng 5 USD/ounce, lên 2.024 USD/ounce. Các nhà đầu tư vàng chờ đợi thông tin cuộc họp liên quan Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định lãi suất. Dữ liệu lạm phát đã hạ nhiệt nhưng thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này.

Theo chiến lược gia Diego Colman của Dailyfix, trong trường hợp Chủ tịch Fed Jerome Powell có quan điểm nhẹ nhàng hơn và để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho khả năng lợi suất trái phiếu giảm mạnh và vàng sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Nếu quan điểm của Fed đi ngược lại với kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, lợi suất sẽ tiếp tục phục hồi, thúc đẩy đồng USD và đè nặng lên kim loại quý. Tuy nhiên, kịch bản này ít có khả năng xảy ra.

Trong năm 2023, nhu cầu vàng của Trung Quốc đã đạt mức cao chưa từng có. Số lượng vàng nhập khẩu trong năm này đạt mức 1.447 tấn, với giá trị tương đương 90 tỉ USD, phá vỡ kỷ lục trước đó là 1.427 tấn vào năm 2018. Số lượng vàng nhập khẩu tăng gấp 7 lần so với năm 2020 và giá trị tăng gấp 9 lần so với 3 năm trước. Hiệp hội Vàng Trung Quốc cũng ghi nhận mức tiêu thụ vàng tại thị trường nội địa đạt 1.090 tấn trong năm ngoái. Trong đó, mức tiêu thụ vàng tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước và lượng mua vàng miếng tăng 15,7%.