Giá vàng hôm nay 31.12.2023: Kết năm, người mua vàng lãi hay lỗ?

Chốt năm 2023, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 71 triệu đồng/lượng, bán ra 74 triệu đồng. So với sáng hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng. Tính chung cả năm 2023, vàng miếng SJC đã tăng 7,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra nhưng chiều mua chỉ tăng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua vàng một năm trước đến nay chỉ lãi được 4,2 triệu đồng một lượng do chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC được nâng lên 3 triệu đồng thay vì chỉ ở mức 800.000 đồng như năm cũ.



Giá vàng ngày 30.12: Tiếp tục biến động chao đảo

Như vậy, mặc dù vàng miếng đã lập kỷ lục mới trong năm nay nhưng người mua giữ nguyên một năm chỉ lãi hơn 6%, thấp hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của nhiều ngân hàng thương mại trong năm 2023.

Người mua vàng nhẫn SJC sau một năm lãi cao hơn gấp đôi vàng miếng KHẢ HÒA

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC hiện được mua vào 61,85 triệu đồng, bán ra 62,95 triệu đồng, giảm 600.000 - 650.000 đồng sau một ngày. So với một năm trước, vàng nhẫn 4 số 9 đã tăng thêm gần 9 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn có lãi gần 8 triệu đồng, tương đương hơn 16,5%, vượt xa lãi suất gửi tiết kiệm. Đáng chú ý, mức lãi của người mua vàng nhẫn cũng cao hơn gấp đôi so với vàng miếng cùng thương hiệu SJC. Điều này do vàng nhẫn tăng nhanh trong khi chênh lệch giá mua bán lại thấp hơn, chỉ tăng thêm 100.000 đồng so với năm cũ, lên 1,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chốt tuần và khép lại một năm lên mức cao, đạt 2.062,9 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 13% so với cuối năm trước. Quy đổi tương đương, kim loại quý đang có giá 60,73 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Dù chốt năm vàng miếng SJC tăng thấp hơn thế giới nhưng vẫn đang cao hơn 13,2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu chỉ cao hơn 2 triệu đồng.

Theo Reuters, hiện các nhà đầu tư vàng dự đoán giá vàng sẽ lập mức cao kỷ lục vào năm tới. Điều này dựa vào sự xoay trục ôn hòa trong lãi suất của Mỹ, rủi ro địa chính trị tiếp tục và lực mua của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ hỗ trợ thị trường sau một năm 2023 đầy biến động.