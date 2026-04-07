Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 7.4.2026: Trong nước giảm nhẹ dù thế giới đi lên

Thanh Xuân
07/04/2026 08:53 GMT+7

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ vào đầu ngày bất chấp kim loại quý thế giới tăng.

ACB giảm giá vàng miếng SJC 400.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng, mua vào ở mức 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác cũng không thay đổi giá, chẳng hạn, Công ty Phú Quý giữ giá mua ở mức 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn của Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào xuống 169,6 triệu đồng, bán ra 172,6 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 169,6 triệu đồng, bán ra 172,6 triệu đồng… 

Giá vàng trong nước ít biến động

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới tăng 6 USD mỗi ounce, lên 4.556 USD. Giá vàng tăng nhẹ được hỗ trợ bởi một số nhà đầu cơ mua vào dựa trên phân tích kỹ thuật, cũng như nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị hạn chế do chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm vào đầu tuần giao dịch.

Theo bà Emily Avioli, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia đầu tư tại Merrill, lạm phát gia tăng và cuộc chiến tranh Iran khiến các nhà đầu tư lo ngại, người ta kỳ vọng vàng sẽ có hiệu suất vượt trội, nhưng thực tế lại không phải vậy. Giá vàng đã giảm 16% kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông xảy ra. Trong bốn tuần qua, giá vàng biến động phần lớn song hành với các tài sản rủi ro, đi ngược lại vai trò thông thường của nó như một công cụ phòng ngừa bất ổn địa chính trị. Sự điều chỉnh giảm giá vàng diễn ra sau một đợt tăng trưởng phi thường. Tuy nhiên, bà cho rằng, những thách thức ngắn hạn này không phủ nhận khi sự bất ổn xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu giảm bớt, những động lực cầu cơ bản sẽ một lần nữa khẳng định lại vai trò của mình, vàng có vai trò quan trọng như một công cụ đa dạng hóa chiến lược trong các danh mục đầu tư cân bằng.

Công ty SJC tạm ngưng đăng ký mua vàng online

Chiều 6.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC thông báo tạm ngưng cho khách hàng đăng ký mua vàng online.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận