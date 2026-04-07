Giá vàng hôm nay 7.4.2026: Trong nước giảm nhẹ dù thế giới đi lên

ACB giảm giá vàng miếng SJC 400.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng, mua vào ở mức 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác cũng không thay đổi giá, chẳng hạn, Công ty Phú Quý giữ giá mua ở mức 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn của Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào xuống 169,6 triệu đồng, bán ra 172,6 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 169,6 triệu đồng, bán ra 172,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước ít biến động ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới tăng 6 USD mỗi ounce, lên 4.556 USD. Giá vàng tăng nhẹ được hỗ trợ bởi một số nhà đầu cơ mua vào dựa trên phân tích kỹ thuật, cũng như nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị hạn chế do chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm vào đầu tuần giao dịch.

Theo bà Emily Avioli, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia đầu tư tại Merrill, lạm phát gia tăng và cuộc chiến tranh Iran khiến các nhà đầu tư lo ngại, người ta kỳ vọng vàng sẽ có hiệu suất vượt trội, nhưng thực tế lại không phải vậy. Giá vàng đã giảm 16% kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông xảy ra. Trong bốn tuần qua, giá vàng biến động phần lớn song hành với các tài sản rủi ro, đi ngược lại vai trò thông thường của nó như một công cụ phòng ngừa bất ổn địa chính trị. Sự điều chỉnh giảm giá vàng diễn ra sau một đợt tăng trưởng phi thường. Tuy nhiên, bà cho rằng, những thách thức ngắn hạn này không phủ nhận khi sự bất ổn xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu giảm bớt, những động lực cầu cơ bản sẽ một lần nữa khẳng định lại vai trò của mình, vàng có vai trò quan trọng như một công cụ đa dạng hóa chiến lược trong các danh mục đầu tư cân bằng.