Giá vàng liên tục tăng sau 'cú' giảm mạnh đầu ngày

Sau nhịp giảm 1 triệu đồng/lượng đầu ngày, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 2 nhịp tăng liên tiếp.

Hiện, mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết mua vào và bán ra như sau: 161,3 - 163,8 triệu đồng, tăng 1,8 - 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

So với chốt tuần qua, giá mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng chiều mua vào và 300.000 đồng chiều bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán hiện chỉ còn 2,5 triệu đồng/lượng, rút ngắn 500.000 đồng/lượng so với mức chênh cuối tuần trước. Giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc dù có rất nhiều nhịp điều chỉnh trong ngày, song xu hướng cũng là tăng dần. Chiều nay, giá bạc được bán ra quanh mức trên 78 triệu đồng/kg, tăng khoảng 2 triệu đồng/kg so với giá mở cửa giao dịch.

Lúc 15 giờ 50, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 76,080 - 78,427 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc ở mức 76,239 - 78,586 triệu đồng (mua - bán).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng lúc 15 giờ 55 là 14,24 - 14,76 triệu đồng.

So với chốt tuần qua, giá mỗi kg bạc hiện tăng khoảng 800.000 đồng. Tuy nhiên, so với mức bán ra cao nhất trong tuần trước ghi nhận ngày 14.5 (89 triệu đồng/kg) và mức bán ra cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc lần lượt giảm 10,5 triệu đồng và hơn 20 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 16 giờ 2 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.549,5 USD/ounce, tăng 10,3 USD/ounce (tương đương 0,23%); giá bạc giao ngay là 76,06 USD/ounce, tăng 0,22 USD/ounce (tương đương 0,29%) so với chốt tuần qua.