Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào 126,5 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Giá vàng nhẫn của PNJ thấp hơn Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC 2,3 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn với giá 128,3 triệu đồng, bán ra 134,3 triệu đồng. Còn nếu so với các công ty khác, giá vàng nhẫn của PNJ thấp hơn từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 128,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 132,8 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 128,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn PNJ thấp hơn các thương hiệu khác ẢNH: THANH XUÂN

Ngoài ra, giá vàng nhẫn của các tiệm tư nhân hiện nay đang thấp hơn nhẫn "thương hiệu" khoảng 10 - 12 triệu đồng/lượng. Công ty Ngọc Thẩm mua vào với giá 120 triệu đồng, bán ra 123,5 triệu đồng. Công ty Kim Thành H. mua vào 118,5 triệu đồng, bán ra 121,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn vẫn cao hơn thế giới 8,5 - 10 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới ngày 26.11 tăng nhẹ 10 USD/ounce, lên 3.599 USD/ounce. Tính theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới khoảng 113 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng SJC có mức giá cao hơn lên đến 21,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC, Doji mua vào 129,5 triệu đồng, bán ra 134,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 128,5 triệu đồng, bán ra 134,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 134,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng từ 5 - 5,7 triệu đồng/lượng.