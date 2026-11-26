Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa công bố chào bán trái phiếu với lãi suất năm đầu tiên lên 9,5%/năm. BVBank phát hành lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm với khối lượng 1.300 tỉ đồng. Số tiền mua tối thiểu đối với cá nhân là 10 triệu đồng, số tiền mua nhiều hơn là bội số của 10 triệu đồng; tổ chức mua 100 triệu đồng, số tiền mua nhiều hơn là bội số của 100 triệu đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, trả lãi hàng năm. Lãi suất năm đầu cố định 9,5%/năm. Lãi suất thả nổi từ năm thứ 2 bằng lãi suất tham chiếu (kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ của Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV tại ngày xác định lãi suất hàng năm) cộng với 3,6%/năm. Thời gian chào bán từ ngày 19.11 đến 9.12.

BVBank phát hành trái phiếu lãi suất 9,5%/năm ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Hiệp hội trái phiếu Việt Nam, trong tháng 11, các ngân hàng như TPBank, Vietinbank, BIDV, Techcombank… phát hành trái phiếu với mức lãi suất quanh 9%/năm. Riêng lãi suất phát hành trái phiếu của khối doanh nghiệp ở mức cao hơn, từ 9,5 - 11,5%/năm. Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH (TNH) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 220 tỉ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với mức lãi suất cố định 16%/năm.

Tính đến ngày 20.11, thị trường có 20 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng khối lượng là 42.394 tỉ đồng, đến từ lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 539.663 tỉ đồng, với 357 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 463.414 tỉ đồng (chiếm 85,9% tổng giá trị phát hành), 49 đợt phát hành công chúng trị giá 76.249 tỉ đồng (chiếm 14,1% tổng giá trị phát hành) và 4 đợt phát hành ra quốc tế.

Các doanh nghiệp đã mua lại 12.027 tỉ đồng trong tháng 11. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 275.548 tỉ đồng, tăng 2% với cùng kỳ năm 2025. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 88,5% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 244.000 tỉ đồng).