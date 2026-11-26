Sáng 26.11, giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới bật tăng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vàng miếng ở mức 129,1 triệu đồng, bán ra 134,1 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý mua vàng miếng SJC 128,5 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tiếp tục được mua vào 127,9 triệu đồng và bán ra 133,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 128 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng... Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức kỷ lục 6 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua lỗ ngay 6 triệu đồng một lượng dù giá vàng không thay đổi.

Giá vàng sáng 26.11 đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, vàng bật tăng lên 3.577 USD/ounce, cao hơn một ngày trước 37 USD. Dù vậy, kim loại quý vẫn dao động gần mức thấp nhất hơn một năm sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh. Theo số liệu do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3%, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9, không có điều chỉnh so với số liệu công bố trước đó. Điều này không thể làm giảm những lo ngại về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 12. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề xuất áp thuế quan mới đối với các đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc cũng khiến thị trường lo ngại.

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, khi áp lực lạm phát của Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới vẫn hiện hữu, qua đó gây thêm sức ép lên giá vàng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều. Đóng cửa phiên 25.11 (rạng sáng 26.11 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones đảo chiều ngoạn mục khi tăng 164.25 điểm, tương đương 0,33%, lên 50.182,95 điểm mặc dù trước đó có thời điểm bị bốc hơi hơn 1.100 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tiếp tục đà đi xuống, giảm 0,62% còn 23.585,80 điểm và S&P 500 mất 0,25%, xuống 7.182,78 điểm.