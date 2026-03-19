Giá vàng phiên Mỹ trượt giảm sâu, chưa có điểm dừng

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch Mỹ (đêm 19.3), giảm mạnh từ mức 4.684 USD/ounce xuống thẳng 4.532 USD/ounce. Giá vàng đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp và xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, do chịu áp lực từ giá USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, trong khi chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) càng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng giá, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời này.

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ ẢNH: T.XUÂN

Các ngân hàng trung ương ở Mỹ, Canada và Nhật Bản đã đưa ra những tín hiệu cứng rắn trong tuần này, lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao có thể gây ra một làn sóng lạm phát mới. Giá dầu tăng có thể làm gia tăng lạm phát do các doanh nghiệp chuyển chi phí cao hơn sang người tiêu dùng, điều này có thể khuyến khích Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, nhưng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng bằng cách làm tăng chi phí nắm giữ vàng thỏi và thúc đẩy lợi nhuận trên các tài sản sinh lời.

Ngoài ra, Mỹ công bố dữ liệu thị trường lao động cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo thông báo của Bộ Lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 14.3, sau khi điều chỉnh theo mùa, đạt 205.000 đơn. Con số này thấp hơn dự kiến, vì ước tính đồng thuận dự báo mức 215.000 đơn. Con số của tuần trước không thay đổi, vẫn ở mức 213.000.

Không những vàng, giá bạc giao ngay giảm 6,3% xuống 70,65 đô la mỗi ounce sau khi chạm mức 69,95 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 6.2. Giá bạch kim giao ngay giảm 4,4% xuống còn 1.934,90 đô la, và palladium giảm 1,9% xuống còn 1.448,05 đô la.