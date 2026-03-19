Khách kéo nhau đi mua vàng, công ty tạm hết hàng

Giá vàng trong nước giảm mạnh 7,5 triệu đồng mỗi lượng khiến lượng khách hàng kéo nhau đi mua. Chiều 19.3, lượng khách hàng đến Công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… mua vàng, bạc nhiều hơn so với buổi sáng. Thế nhưng, khi ông Ngọc (khách hàng mua vàng) đến Công ty Phú Quý thì được thông tin hết hàng.

Khách xếp hàng mua vàng tại Hà Nội chiều 19.3 khi giá giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Khách xếp hàng chờ mua vàng tràn cả ra vỉa hè

Không những Công ty Phú Quý mà Công ty SJC cho biết sáng 19.3 phát 200 số cho khách vào mua vàng, mỗi khách mua 1 chỉ. Đến chiều thì không còn phát số nên tạm ngưng bán vàng nhẫn. Đến tầm 17 giờ cùng ngày, khi giá "sập" mạnh thì lượng khách đến bán vàng ngưng nên nguồn hàng bán ra khan.

Xe cộ ken kín, người đứng đông ngoài cửa hy vọng mua được vàng

Thế nhưng trong khi khách xếp hàng bên trong còn đông nghẹt, bên ngoài đã thông báo tạm hết hàng

Theo giới kinh doanh, khi giá vàng giảm mạnh, những công ty mua với mức giá cao chưa kịp bán ra rơi vào trạng thái lỗ nên tạm thời dừng bán để chờ giá hồi phục. Nhưng cũng chính vì thế, thị trường rơi vào tình trạng mất cân đối cung cầu. Đây cũng là lý do khiến giá trong nước ngày càng trở nên đắt đỏ, đặc biệt khi vàng lao dốc không phanh.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 26 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty kinh doanh vàng như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… mua vàng miếng SJC với giá 172,5 triệu đồng/lượng, bán ra 175,5 triệu đồng/lượng.