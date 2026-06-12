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Kinh tế

Giá vàng tăng 5,5 triệu/lượng, bạc tăng hơn 3 triệu/kg

Đan Thanh
Đan Thanh
12/06/2026 10:11 GMT+7

Sáng nay 12.6, giá vàng và giá bạc đều tăng mạnh. Vàng tăng thêm 5,5 triệu đồng/lượng, bạc tăng hơn 3 triệu đồng/kg.

Từ khi mở cửa giao dịch tới 9 giờ 29, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh tăng giá vàng 3 lần, tổng mức tăng 6,5 - 5,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với chốt ngày 11.6. Hiện, mỗi lượng vàng miếng SJC được mua vào và bán ra ở 139,9 - 143,9 triệu đồng.

Từ hôm qua tới nay, giá vàng miếng SJC tăng 7 nhịp liên tiếp. Tuy nhiên, tính chung từ 1 - 12.6, xu hướng chủ đạo vẫn là giảm, với tổng mức giảm 16,1 - 15,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 10,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng liên tiếp sau chuỗi giảm sâu - Ảnh 1.
Giá vàng tăng liên tiếp sau chuỗi giảm sâu - Ảnh 2.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng mạnh trong sáng nay 

ẢNH: ĐAN THANH

Khoảng 9 giờ 40, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bán vàng bằng giá vàng miếng SJC, song giá mua vào cao hơn, ở mức 140,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào thấp hơn, song giá bán ra lại cao hơn vàng miếng SJC, lần lượt là 139,7 - 144,2 triệu đồng/lượng và 139 - 144 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá bạc cũng tăng mạnh so với chốt ngày 11.6 ngay từ khi mở cửa giao dịch, tăng thêm hơn 3 triệu đồng/kg.

Tại thời điểm 9 giờ 45, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 67,387 - 69,467 triệu đồng, tăng 3,2 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch mỗi kg bạc lúc 9 giờ 30 ở 67,493 - 69,573 triệu đồng, tăng 2,96 - 3,04 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 9 giờ 51 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.188 SD/ounce, giảm 23,1 USD/ounce (tương đương 0,54%); giá bạc giao ngay là 66,94 USD/ounce, giảm 0,29 USD/ounce (tương đương 0,43%) so với chốt phiên trước đó.

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