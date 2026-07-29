Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng tăng liên tiếp chiều 29.7

Đan Thanh
Đan Thanh
Chiều 29.7, giá vàng miếng SJC tăng 2 nhịp liên tiếp với tổng mức tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết đầu ngày.

Từ khi mở cửa thị trường tới 17 giờ hôm nay 29.7, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 3 lần với 1 nhịp giảm trong buổi sáng và 2 nhịp tăng trong buổi chiều.

Hiện, giá mỗi lượng vàng miếng SJC niêm yết ở 137,5 - 141,5 triệu đồng (mua - bán), giữ nguyên như chốt ngày 28.7.

Giá vàng tăng liên tiếp chiều 29.7- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng

ẢNH: ĐAN THANH

Khoảng 17 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 137,1 - 141,1 triệu đồng; 138,1 - 142 triệu đồng; 138,5 - 142,5 triệu đồng; 138,1 - 142 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay không nhiều biến động so với chốt ngày 28.7. Từ khi mở cửa tới gần 17 giờ, giá bán mỗi kg bạc duy trì trong khoảng 58 - 59 triệu đồng.

Khoảng gần 17 giờ, Ancarat bán ra 58,93 triệu đồng/kg, tăng 400.000 đồng; Phú Quý bán ra 58,95 triệu đồng/kg, tăng 500.000 đồng; Bảo Tín Mạnh Hải bán ra 59,36 triệu đồng/kg, tăng 693.000 đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 17 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.032,1 USD/ounce, tăng 4,1 USD (tương đương 0,11%); giá bạc giao ngay là 57,61 USD, tăng 0,59 USD (tương đương 1,08%) so với giá đóng cửa phiên trước.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 29.7.2026: Giảm ngày thứ 2 liên tiếp, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29.7.2026: Giảm ngày thứ 2 liên tiếp, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng tiếp tục giảm và khoảng cách giữa mua bán ở mức 4 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng đầu tuần lỗ lên 6,5 triệu đồng/lượng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc kinh doanh vàng Thị trường vàng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận