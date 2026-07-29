Giá vàng tăng liên tiếp chiều 29.7

Từ khi mở cửa thị trường tới 17 giờ hôm nay 29.7, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 3 lần với 1 nhịp giảm trong buổi sáng và 2 nhịp tăng trong buổi chiều.

Hiện, giá mỗi lượng vàng miếng SJC niêm yết ở 137,5 - 141,5 triệu đồng (mua - bán), giữ nguyên như chốt ngày 28.7.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Khoảng 17 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 137,1 - 141,1 triệu đồng; 138,1 - 142 triệu đồng; 138,5 - 142,5 triệu đồng; 138,1 - 142 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay không nhiều biến động so với chốt ngày 28.7. Từ khi mở cửa tới gần 17 giờ, giá bán mỗi kg bạc duy trì trong khoảng 58 - 59 triệu đồng.

Khoảng gần 17 giờ, Ancarat bán ra 58,93 triệu đồng/kg, tăng 400.000 đồng; Phú Quý bán ra 58,95 triệu đồng/kg, tăng 500.000 đồng; Bảo Tín Mạnh Hải bán ra 59,36 triệu đồng/kg, tăng 693.000 đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 17 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.032,1 USD/ounce, tăng 4,1 USD (tương đương 0,11%); giá bạc giao ngay là 57,61 USD, tăng 0,59 USD (tương đương 1,08%) so với giá đóng cửa phiên trước.