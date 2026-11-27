Tại thời điểm sát 11 giờ 30 hôm nay 27.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 130,5 - 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 26.11.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, hiện giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 55,8 triệu đồng. Điều đó có nghĩa, nếu mua vàng vùng đỉnh và bán ra ở hiện tại, người mua đã lỗ 60,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào và bán ra hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng là khá cao, đặt người mua vàng trước nhiều rủi ro. Trước đó, nhiều thời điểm mức chênh này duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng. Lúc chênh thấp chỉ khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh so với chốt ngày 26.11 ẢNH: ĐAN THANH

Hiện, Phú Quý và DOJI niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở mức 128,8 - 132,8 triệu đồng; 128,5 - 133,5 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 129 - 134 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 21,6 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI; Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 18,9 triệu đồng/lượng; 19,6 triệu đồng/lượng; 20,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 14 (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.629,8 USD/ounce, tăng 64,3 USD (tương đương 1,8%) so với đóng cửa phiên trước.