Sáng 27.11, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 129,2 triệu đồng, bán ra 134,2 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng khi mua vàng miếng SJC còn 128,5 triệu đồng, bán ra 134,2 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 300.000 đồng và còn mua vào 128 triệu đồng và bán ra 134 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng, đưa chiều mua vào xuống 128,5 triệu đồng, bán ra 132,5 triệu đồng... Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC vẫn duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 6 triệu đồng.

Giá vàng sáng 27.11 quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 3.570 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 7 USD. Kim loại quý vẫn vẫn bị tác động tiêu cực khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và kỳ vọng ngày càng gia tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Báo cáo mới đây cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu trong quý 3, trong khi lạm phát tiếp tục tăng trong tháng 10. Những dữ liệu này củng cố khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 và một lần điều chỉnh nữa vào đầu năm 2027. Một khảo sát của Fed cho thấy tăng trưởng kinh tế tại phần lớn các khu vực của Mỹ vẫn duy trì ở mức "nhẹ đến vừa phải" trong những tuần gần đây. Trong khi đó, lạm phát vẫn dai dẳng và số lượng việc làm tăng lên.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng những rủi ro hiện hữu khiến thị trường có thể vẫn còn quá sớm để xác định liệu giá vàng, cũng như toàn bộ nhóm kim loại quý, đã chạm đáy hay chưa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng về dài hạn, vàng cùng nhóm kim loại quý được kỳ vọng sẽ có dư địa tăng giá đáng kể.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán nhiều nơi lao dốc sau khi một loạt đề xuất thuế quan mới của Mỹ khiến tâm lý thị trường khá thận trọng. Điều này cũng tác động đến kim loại quý khi nhiều người phải bán bớt kim loại quý để bù đắp cho những khoản lỗ từ cổ phiếu...