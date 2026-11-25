Sát 11 giờ hôm nay 25.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây cũng chính là mức tăng so với chốt ngày 21.11.

Trước đó, từ ngày 21.11 đến sáng nay 25.11, giá vàng bất động ở 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Suốt từ ngày 17.11 đến đầu giờ sáng nay 25.11, giá vàng liên tục giảm và đi ngang.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, hiện giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 57,2 triệu đồng.

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở mức 128,5 - 132,5 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 21 - 23 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 23 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 21,4 triệu đồng/lượng; 22,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay giảm so với chốt ngày 24.11. Tại thời điểm hơn 10 giờ 30, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mỗi kg bạc lần lượt như sau: 39,78 triệu đồng (giảm 1,02 triệu đồng); 37,06 triệu đồng (giảm 320.000 đồng); 37,41 triệu đồng (giảm 426.000 đồng).

Tính từ mức đỉnh bán ra trên 123 triệu đồng/kg ghi nhận ngày 29.1 (theo giá niêm yết của Phú Quý), đến nay, giá mỗi kg bạc đã giảm khoảng 86 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 10 giờ 37 (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.549,6 USD/ounce, giảm 5,5 USD (tương đương 0,15%); giá bạc giao ngay là 40,7 USD/ounce, giảm 0,1 USD (tương đương 0,25%) so với đóng cửa phiên trước.